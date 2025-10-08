Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Bis zur Postseason ist es zwar noch eine Weile hin, trotzdem lohnt sich schon ein Blick auf die möglichen Paarungen. ran liefert euch das aktuelle Playoff Picture. Die zehnte Woche der NFL-Saison ist durch. Inzwischen wissen die Teams, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Bills und Allen sind kein Super-Bowl-Anwärter - ein Kommentar

Durch die knappe Niederlage der Green Bay Packers gegen die Philadelphia Eagles fallen sie im Playoff Picture einige Plätze nach hinten und müssten jetzt ein hartes Auswärtsspiel in der Wild Card Round bestreiten.

In der AFC gewinne die Los Angeles Chargers in Woche zehn gegen die Pittsburgh Steelers und müssten damit auch in den momentanen imaginären Playoffs gegen sie ran. Nun der Blick aufs große Ganze. Wer würde derzeit in der Postseason auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL vor dem Thursday Night Game von Woche elf.

NFC Wild Card Round: #7 Packers (5-3-1) at #2 Seahawks (7-2) Einen Absturz mussten indes die Green Bay Packers hinnehmen, die weiter Plätze einbüßen müssen, nachdem sie auch gegen die Eagles verlieren. Nach der Pleite gegen die Carolina Panthers bereits die zweite Niederlage in Folge. Derzeitiger Kontrahent wären die Seattle Seahawks, die durch ihren 44:22-Erfolg über die Arizona Cardinals weiter marschieren.

NFC Wild Card Round: #6 Bears (6-3) at #3 Lions (6-3) Es käme zum Duell zwischen Dan Campbell und seinem einstigen Offensive Coordinator Ben Johnson, welcher jetzt als Head Coach der Chicago Bears aktiv ist. Das Team um Quarterback Jared Goff gewann 44-22 gegen die Washington Commanders und überzeugt vor allem offensiv in allen Belangen - solange das Laufspiel funktioniert. In der Regular Season gab es das Duell schon mal. Dort gewannen die Lions in Woche zwei 52-21.

NFC Wild Card Round: #5 Rams (6-3) at #4 Buccaneers (6-2) Die Tampa Bay Buccaneers mussten eine schmerzhafte Niederlage gegen die New England Patriots hinnehmen. Die sonst stabile Defense konnte der Lauf nicht stoppen. Aktuell würde in der Postseason ein Duell mit den Los Angeles Rams warten, die in Woche zehn mit dem Divisionsrivalen San Francisco kurzen Prozess machten (42:26). Quarterback Matthew Stafford spielt derweil auf MVP-Level. NFL: Philadelphia Eagles gewinnen Defense-Schlacht gegen Green Bay Packers

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Philadelphia Eagles (7-2) W, W, W. Die Eagles spazieren momentan weiter durch die NFC. Nachdem General Manager Howie Roseman das Team weiter durch Trades und Rückholaktionen (Brandon Graham) verstärkte, sind sie voll auf der Spur ihren Titel zu verteidigen. In ihrer Conference sind sie bislang die Spitze der Konkurrenz. Im nächsten Spiel kommt es zum Kräftemessen gegen die Detroit Lions.

NFL - Injury Update der Saison 2025: Joe Burrow zurück im Training - Bengals bald wieder mit ihrem Franchise Quarterback? 1 / 18 © Imagn Images Joe Burrow (Cincinnati Bengals)

Nach seiner Verletzung in Woche 2 gegen die Jacksonville Jaguars scheinen für die Bengals wieder bessere Zeiten anzubrechen. Wie Tom Pelissero vom NFL Network berichtet, kehrt Joe Burrow in dieser Woche ins Training zurück, während er sich weiter von seiner Turf-Toe-Operation erholt. Das Team öffnet damit sein 21-tägiges Trainingsfenster - in der Hoffnung, ihn im kommenden Monat wieder auf dem Feld zu sehen. © UPI Photo Jaxson Dart (New York Giants)

Der Quarterback legte am Sonntagabend starke 242 Passing Yards und zwei Rushing Touchdowns auf, schlug dann aber im dritten Viertel gegen die Chicago Bears hart mit dem Kopf auf den Boden auf... © Imagn Images Jaxson Dart (New York Giants)

Zunächst musste Dart ins blaue Zelt, nach der dortigen Untersuchung wurde er ins Concussion Protocoll aufgenommen und musste wegen Verdacht auf Gehirnerschütterung das Spielfeld verlassen. Russell Wilson übernahm auf der Quarterback-Position der Giants. Wie lange Dart ausfallen wird, werden die nächsten Tage zeigen. © 2025 Getty Images Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Nachdem Brock Purdy unter der Woche wieder eingeschränkt am Training teilgenommen hat, wird er nach seiner Zehenverletzung erneut nicht aufs Spielfeld zurückkehren. Das kündigte Head Coach Kyle Shanahan an. Purdy Vertreter ist wie gehabt Mac Jones. Ob Purdy möglicherweise als Emergency Quarterback fungiert, ließ Shanahan offen. © 2025 Getty Images Cooper Kupp (Seattle Seahawks)

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, stehen die Chancen für einen Einsatz am Sonntag gegen die Arizona Cardinals besser als noch vor dem letzten Spiel – fraglich bleibt er vorerst trotzdem. Kupp laboriert weiterhin an Problemen an Oberschenkel bzw. Ferse. © 2025 Getty Images Garrett Wilson (New York Jets)

Gute Nachrichten für die Jets: Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, könnte Wide Receiver Garrett Wilson nach seiner Knieverletzung am Sonntag gegen die Cleveland Browns spielen. © ZUMA Press Wire Puka Nacua ( Los Angeles Rams)

Gute Nachrichten für die Rams-Offense: Wide Receiver Puka Nacua steht für das Division-Duell gegen die San Francisco 49ers nicht mehr auf der Injury List, kann also nach seiner Brustverletzung aus dem Spiel gegen die New Orleans Saints wieder dabei sein. Bislang kommt Nacua in sieben Einsätzen auf 711 Receiving Yards in dieser Saison - das ist der viertbeste Wert der Liga. © Imagn Images Jayden Daniels (Washington Commanders)

Jayden Daniels hat sich bei der Heimpleite der Commanders gegen die Seahawks den linken Ellbogen ausgekugelt. Wie nun Ian Rapoport berichtet, gibt es leichte Entwarnung für den Quarterback. Laut MRT-Untersuchungen ist die Verletzung nicht so schwer wie zunächst befürchtet. Wichtigste Erkenntnis der Ärzte: Es seien keine Bänder beschädigt und damit ist auch keine OP nötig. Daniels wurde auch nicht auf die Injured Reserve List gesetzt. Laut NFL-Insider Tom Pelissero fällt er auf unbestimmte Zeit aus, ein Comeback noch in dieser Saison ist aber realistisch. © Imagn Images Geno Smith (Las Vegas Raiders)

Raiders-Quarterback Geno Smith erlitt zu Beginn des vierten Viertels bei der Niederlage von Las Vegas gegen den AFC-West-Rivalen Denver eine starke Prellung am Oberschenkel. Er kehrte zwar ins Spiel zurück, war jedoch deutlich beeinträchtigt. Smith sagte, er habe "starke Schmerzen" gehabt, aber versucht, sie auszublenden. Das einzig Positive an der ganzen Situation: Die nächste Partie der Raiders steht erst zum Abschluss von Week 11 an. © Imagn Images Kyler Murray (Arizona Cardinals)

Cardinals-Quarterback Kyler Murray landet mit einer Fußverletzung auf der Injured Reserve List. Das bestätigte Head Coach Jonathan Gannon. Dabei gehe es in erster Linie darum, dass Murray "vollständig gesund" werde, erklärte der Coach. Murray hatte aus dem Grund bereits die letzten drei Spiele pausiert und wurde durch Backup Jacoby Brissett ersetzt. Durch die IR wird Murray mindestens vier weitere Wochen fehlen. © ZUMA Press Wire C.J. Stroud (Houston Texans)

Die Houston Texans müssen in Week 10 gegen die Jacksonville Jaguars auf C.J. Stroud verzichten. Der Quarterback hatte sich in Week 9 gegen die Denver Broncos eine Gehirnerschütterung zugezogen. Head Coach DeMeco Ryans bestätigte am Mittwoch den Ausfall. Die Texans stehen vor dem kommenden Spieltag bei einer 3-5-Bilanz. © IMAGO/imageSPACE Sauce Gardner (Indianapolis Colts)

Colts-Neuzugang Ahmad "Sauce" Gardner kann Sonntag in Berlin gegen die Atlanta Falcons spielen, nachdem er das NFL-Concussion-Protokoll erfolgreich durchlaufen hat. Gardner erlitt, noch im Dress der New York Jets, in Woche 7 eine Gehirnerschütterung. Die Colts haben Gardner im Gegenzug für zwei Erstrundenpicks und Adonai Mitchell von den Jets geholt. © ZUMA Press Wire Jakob Johnson (Houston Texans)

Der deutsche Fullback ist nach seiner Oberschenkel-Verletzung auf gutem Weg zum Comeback. Johnson hat unter der Woche voll mitttrainiert, ist aber noch nicht bereit für das Spiel in Week 10 gegen die Jacksonville Jaguars. Es wird erwartet, dass er in Week 11 gegen die Tennessee Titans bereit ist. © Imagn Images Tucker Kraft (Green Bay Packers)

Tucker Kraft, Tight End der Green Bay Packers, spielt das beste Jahr seiner Karriere, aber seine Saison ist nun wohl vorzeitig beendet. Laut Ian Rapoport von "NFL Network" hat sich Kraft das Kreuzband gerissen und fällt damit für den Rest der Spielzeit aus. Die Packers haben ihn mittlerweile auf die Injured Reserve List gesetzt. © Imagn Images Pat Surtain II (Denver Broncos)

Cornerback Pat Surtain II von den Denver Broncos wird mehrere Spiele wegen einer Zerrung des linken Brustmuskels verpassen. Surtain verletzte sich beim 44:24-Heimsieg gegen die Dallas Cowboys, als er sich 22 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit beim Tackling gegen Wide Receiver George Pickens unglücklich den linken Arm und die Schulter verdrehte. © IMAGO/Imagn Images Travis Hunter (Jacksonville Jaguars)

Bittere Nachrichten für die Jacksonville Jaguars: Der Nummer-2-Pick des diesjährigen Drafts, Travis Hunter, wird auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und verpasst damit sicher die nächsten vier Spiele. Hunter zog sich im Training eine Knieverletzung zu, nachdem er vor der Jaguars-Bye-Week in Woche sieben mit acht Catches für 101 Yards und seinem ersten Touchdown seinen NFL-Durchbruch feierte. Er kann frühestens in Week 13 zurückkehren. © 2025 Getty Images Cam Skattebo (New York Giants)

Cam Skattebo hat sich im zweiten Viertel des Spiels seiner New York Giants gegen die Philadelphia Eagles schwer am Sprunggelenk erletzt. Beim Versuch, einen Pass von Quarterback Jaxson Dart zu fangen, wurde der Rookie zu Boden gebracht und verdrehte sich den Fuß. Mehrere Mitspieler schlugen angesichts der offensichtlichen Verletzung die Hände vors Gesicht und auf gingen auf die Knie, während Skattebo vom medizinischen Personal abtransportiert wurde. Der Running Back wurde noch am Sonntag operiert, er wird wohl den Rest der Saison verpassen. © IMAGO/ZUMA Press Wire Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers)

Star-Receiver Mike Evans wird mit seinem Schlüsselbeinbruch aus Week 7 einen Großteil der Saison verpassen. Damit findet eine sagenhafte Rekordserie ihr Ende. Der 32-Jährige hatte seit seiner Rookie-Saison 2014 in jeder Spielzeit mindestens 1.000 Receiving-Yards erzielt.

AFC Wild Card Round: #7 Jaguars (5-4) at #2 Broncos (8-2) In der AFC ist es ein Kopf-an-Kopf-an-Kopf-Duell zwischen den Denver Broncos, New England Patriots und den Indianapolis Colts. Das Trio steht 8-2. Aktuell ziehen die Broncos knapp den kürzeren und haben keine Bye Week, sondern ein Wild Card-Spiel gegen die Jacksonville Jaguars. Diese wiederum kassierten eine herbe Schlappe in der eigenen Division gegen die Houston Texans mit ihrem Back-U-Quarterback Davis Mills.

AFC Wild Card Round: #6 Bills (6-3) at #3 Patriots (8-2) Die Buffalo Bills verlieren überraschend gegen die Miami Dolphins und müssten nun in den Playoffs gegen den nächsten Divisionsrivalen ran: die Patriots. Das ging in Woche fünf bereits schief, als die Pats 23:20 siegreich vom Platz gingen. Das Team um MVP-Favorit Drake Maye (aktuell bei den Buchmachern vorne) gewann gegen die Bucs (28:23) und somit die letzten sieben Spiele in Folge. Der beste Lauf der Liga! Gemeinsam mit den Broncos.

AFC Wild Card Round: #5 Chargers (7-3) at #4 Steelers (5-4) 25-10. Die Chargers zeigten den Steelers die Grenzen in Woche zehn auf. Zur Belohnung dürften sie aktuell in der Wild Card wieder gegen sie ran. Die Steelers-Defense wirkt in den vergangenen Wochen launisch. Die Offense um Quarterback Aaron Rodgers eingestaubt. NFL - Indianapolis Colts vs. Atlanta Falcons: Berlin lebt die NFL! Ein Kommentar

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Colts (8-2) Die Indianapolis Colts stehen exakt gleich wie die Denver Broncos oder New England Patriots, doch nach dem Berlin-Erfolg über die Atlanta Falcons offiziell auf der eins in der AFC. Sie haben mehr Siege gegen Mannschaften aus der eigenen Conference und könnten sich durch eine Bye Week in der Wild Card momentan ausruhen.