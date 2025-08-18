American Football
NFL - New York Giants: Abdul Carter disst Spieler der New York Jets nach viralem Video
- Veröffentlicht: 18.08.2025
- 13:25 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Ein Video, in dem Abdul Carter zwei Mal vernascht wird, geht viral. Der Giants-Rookie kommentiert die Szene mit Häme gegen die New York Jets.
5,2 Millionen Mal angezeigt.
So die Reichweite bei Erstellung dieses Artikels von dem NFL-Video, welches Abdul Carter nicht gut aussehen lässt.
Dabei wird der Rookie der New York Giants gleich zwei Mal auf den Hosenboden gesetzt, als der Erstrundenpick versuchte, die Offensive Line der New York Jets am zweiten Spieltag der Preseason zu durchbrechen.
Externer Inhalt
Tight End Stone Smartt setzte in der Szene einen erfolgreichen Chip Block gegen Carter. Die Kommentare unter dem Video verspotten natürlich den NFL-Neuling. Zumal dieser hoch angepriesen ist und zu den besten Spielern des Drafts gehört.
Carter reagierte jetzt auf seinem "X"-Account. Sichtlich dünnhäutig.
Externer Inhalt
Abdul Carter: Diss gegen New York Jets
"Vielleicht das einzige Highlight der gesamten Jets-Saison. Und wir haben ihnen den Arsch versohlt. Weichei-Chip Block! Den Motherfucker habe ich gegessen als wäre es ein BBQ", kommentierte Carter das Video auf seinem eigenen Account.
Externer Inhalt
Der Post hat mittlerweile 6,3 Millionen Aufrufe.
Die Kommentare darunter rücken den Pass Rusher aber in kein gutes Licht. Immerhin sieht er in der Szene nicht gut aus, auch wenn die Giants im MetLife Stadium einen deutlichen 31:12-Erfolg gegen die Jets feierten.
Externer Inhalt
Glänzen konnte während des Spiels vor allem Jaxson Dart. Bei den Jets lief derweil nicht allzu viel zusammen. "Wir waren schlampig, und die Jungs wissen das", fasste Head Coach Aaron Glenn das Geschehen zusammen.