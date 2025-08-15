Rashee Rice wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Die NFL plante für den Chiefs-Star wohl eine hohe Strafe - rückte aber davon ab.

Chiefs-Receivers Rashee Rice bleibt ein heißes Thema in der NFL.

Nach einem Unfall bei einem Straßenrennen, der mehrere Verletzte forderte und auf Video aufgezeichnet wurde, hat sich Rice am 17. Juli zu zwei Anschuldigungen schuldig bekannt. Seine Strafe umfasst 30 Tage Gefängnis sowie fünf Jahre auf Bewährung.

Wie lange er von der NFL aus dem Verkehr gezogen wird, ist aktuell noch unklar. Laut "NFL Media" hat die Liga ursprünglich eine zweistellige Spielsperre vorgeschlagen, die ihn für mehr als die Hälfte der Saison außer Gefecht gesetzt hätte.

Aber: Die Spielergewerkschaft der NFL, sein Anwalt und sein Agent sollen sich für eine deutlich geringere Sperre eingesetzt und argumentiert haben, dass es keinen Präzedenzfall für eine derart lange Strafe in einem ähnlichen Fall gibt.