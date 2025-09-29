Bei der NFL-Franchise New York Giants hat Co-Owner John Mara seine Krebserkrankung nun öffentlich gemacht.

Am Montag hat John Mara, Co-Owner der NFL-Franchise New York Giants, öffentlich gemacht, dass bei ihm vor kurzer Zeit eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde. An welcher Krebsart Mara erkrankt ist, geht aus dem Statement der Franchise nicht hervor.

Trotz der Erkrankung und der nun folgenden Krebsbehandlung erklärte der 70-Jährige, er wolle auch weiterhin in der Organisation der Giants tätig bleiben.

"Ich fühle mich stark und optimistisch und bin fest entschlossen, die Sache zu einem positiven Ergebnis zu bringen", heißt es in einem von den Giants veröffentlichten Statement von Mara, "ich habe vor, während meiner gesamten Behandlung aktiv mit dem Team zusammenzuarbeiten und habe das Glück, unglaubliche Unterstützung zu erfahren – persönlich, beruflich und medizinisch".