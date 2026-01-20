NFL-Playoffs: Joe Burrow verteidigt kontroverse Schiedsrichter-Entscheidungen

Bengals-Quarterback Joe Burrow ist unzufrieden mit der öffentlichen Wahrnehmung kontroverser Playoffs-Szenen und kommentiert dies auf Social Media. von Mike Stiefelhagen Die Cincinnati Bengals und Quarterback Joe Burrow sind kein Teil der Playoffs. Somit hat der 29-Jährige Zeit, alle Spiele zu schauen und zu bewerten. Nicht nur das. Er lässt sich sogar zu einem Post auf "X" hinreißen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Denn Burrow ist sichtlich genervt von anderen Meinungen als seiner. Die von ihm angesprochene Szene fand im Spiel der Buffalo Bills gegen die Denver Broncos statt. Beziehungsweise die Szenen, auch wenn eine im Vordergrund steht.

Joe Burrow: "Es liegt nicht an den Schiedsrichtern" Josh Allen warf in der Overtime den Ball auf seinen Receiver Brandin Cooks. Broncos-DB Ja'Quan McMillian verteidigte ihn. Cooks hatte die Hände am Ball, McMillian blieb aber dran. Cooks vermied den Kontakt mit dem Boden, um den Catch zu sichern. Das nutzte McMillian, um artistisch und auf Weltklasse-Niveau den Ball zu stibitzen. Aber war der Ball vorher schon von Cooks gesichert? Nicht für die Schiedsrichter. Es gab die Interception. Der folgende Drive der Broncos wurde durch mehrere Strafen begünstigt. Das Field Goal reichte. Broncos weiter, Bills raus. Im Internet entstand eine Diskussion, die der Bengals-QB nicht nachvollziehen kann, wie er auf seinem Social Media-Kanal zu verstehen gab: "Die Anzahl an Leuten, die nicht verstehen, was ein Catch laut Regelbuch ist, erstaunt mich. Und es liegt nicht an den Schiedsrichtern."

Burrow geht sogar weiter: "Die beiden Spielzüge war nicht mal schwere Entscheidungen. Und sie haben beide Situationen richtig entschieden."