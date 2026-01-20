Super Bowl 2026: NFL gibt Schiedsrichter-Crew bekannt

Die NFL hat die Schiedsrichter-Crew für Super Bowl 60 veröffentlicht. Seine Premiere feiert ein Referee, der weniger Strafen als seine Kollegen verhängt.

Die NFL hat die Schiedsrichter-Crew bekannt gegeben, die am 8. Februar Super Bowl LX leiten wird.

Referee Shawn Smith ist zum ersten Mal beim Super Bowl dabei und leitet das Gespann.

Umpire Roy Ellison und Side Judge Eugene Hall sind die erfahrensten Mitglieder des Gespanns, sie waren jeweils bereits dreimal dabei.

Wie für Smith ist es auch für Line Judge Julian Mapp, Field Judge Jason Ledet und Replay Official Andrew Lambert eine Premiere.