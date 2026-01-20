NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
Super Bowl 2026: NFL gibt Schiedsrichter-Crew bekannt
- Veröffentlicht: 20.01.2026
- 22:59 Uhr
- ran
Die NFL hat die Schiedsrichter-Crew für Super Bowl 60 veröffentlicht. Seine Premiere feiert ein Referee, der weniger Strafen als seine Kollegen verhängt.
Die NFL hat die Schiedsrichter-Crew bekannt gegeben, die am 8. Februar Super Bowl LX leiten wird.
Referee Shawn Smith ist zum ersten Mal beim Super Bowl dabei und leitet das Gespann.
Umpire Roy Ellison und Side Judge Eugene Hall sind die erfahrensten Mitglieder des Gespanns, sie waren jeweils bereits dreimal dabei.
Wie für Smith ist es auch für Line Judge Julian Mapp, Field Judge Jason Ledet und Replay Official Andrew Lambert eine Premiere.
Super Bowl 60: Referee Shawn Smith verhängt im weniger Strafen als Schiedsrichterkollegen
Insgesamt hat Smith bisher zehn Playoff-Spiele als Unparteiischer absolviert. Zuletzt den 28:16-Sieg der New England Patriots gegen die Houston Texans in der Divisional Round. In diesem Spiel gab es insgesamt sieben Penalties mit einem gesamten Raumverlust von 80 Yards.
Laut "Pro Football Reference" hat Smith in fünf der letzten sechs Jahre im Vergleich zu den anderen Schiedsrichtern der Liga weniger Strafen verhängt und zwischen 2023 und 2025 durchschnittlich etwa 12 Penalties pro Spiel ausgesprochen.