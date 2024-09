Anzeige

Die Odyssee von Jakob Johnson bei den New York Giants geht weiter und hält nun offenbar die nächste bittere Wende für den Deutschen bereut. ran bringt Licht in das Dunkel der vergangenen Wochen um den Fullback.

Auf satte 67 Spiele in der NFL kommt Jakob Johnson seit 2019 bereits, in 34 davon stand er von Anfang an auf dem Platz.

Begonnen hat seine Laufbahn in der besten Football-Liga der Welt bei den New England Patriots. 37 Partien machte der gebürtige Stuttgarter innerhalb von drei Jahren für das Team aus Foxborough, erzielte 2020 sogar einen Touchdown.

Zur Saison 2022 unterschrieb der Fullback einen Vertrag bei den Las Vegas Raiders, in zwei Spielzeiten durfte er 30 Mal mitwirken. Mit dem Ende der abgelaufenen Saison endete sein Kontrakt in der Zockermetropole schließlich.

Einen großen Teil der Free Agency war Johnson schließlich ohne Team, ehe am 16. August die aus deutscher NFL-Sicht erfreuliche Neuigkeit publik wurde: Die New York Giants nehmen Johnson unter Vertrag, das sechste NFL-Jahr ist somit also gesichert - möchte man meinen. Denn danach folgte ein großes Hin und Her, das durchaus Verwirrung gestiftet haben dürfte. ran dröselt es auf.