Alle NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
NFL - New York Giants: Training verschlafen? Rookie Abdul Carter wehrt sich nach Bankplatz gegen Gerüchte
- Veröffentlicht: 18.11.2025
- 17:40 Uhr
- ran.de
Giants-Rookie Abdul Carter sitzt zu Beginn der Partie gegen die Packers auf der Bank. Hat er eine Trainingseinheit verschlafen und wurde dafür bestraft?
Diese Gerüchte wollte Abdul Carter so nicht stehen lassen. Der Erstrundenpick der New York Giants bestritt am Dienstag vehement, dass er in der vergangenen Woche eine Trainingseinheit von Big Blue verschlafen habe. Stattdessen bestand der Sportler darauf, sich in der Zeit des Trainings einer Behandlung unterzogen zu haben.
In Woche elf der NFL-Saison setzte es für die Giants eine 22:27-Niederlage gegen die Green Bay Packers. Eigentlich hätte Carter in der Partie für den verletzten Kayvon Thibodeaux starten sollen, fand sich zu Beginn der Partie aber auf der Bank wieder. Stattdessen spielte Tomon Fox die ersten sechs Defensiv-Snaps, ehe die Packers via Punt den Ballbesitz abgaben.
Nach der Partie tauchten in US-Medien Berichte auf, wonach der Rookie eine Trainingseinheit verschlafen habe – und deshalb bestraft wurde.
Nun hat sich Carter dagegen gewehrt und erklärt, der neue Head Coach Mike Kafka hätte die normalen Trainingszeiten geändert, was der 22-Jährige demnach erst bemerkte, als er sich zur gewohnten Zeit zu einer Behandlung begab – da aber war es schon zu spät.
Carter bestreitet Schlaf-Gerüchte
So erklärte der Defensive End, er habe noch am selben Tag mit Kafka via FaceTime über seinen Fauxpas gesprochen.
"Mein Fehler war ein ehrlicher Fehler, ich stehe dazu. Ich war in Behandlung und habe das auch Coach Kafka gesagt. Aber zu sagen, ich hätte zu dieser Zeit geschlafen, ist einfach nicht wahr. Und es war auch keine Gewohnheit. Das war das einzige Mal, dass so etwas passiert ist", erklärte er vor Journalisten.
Der neue Cheftrainer wollte zu der Angelegenheit übrigens keine Stellung beziehen.