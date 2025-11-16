Anzeige
NFL

NFL - Pittsburgh Steelers: Aaron Rodgers kommt nach Verletzung um Operation herum

  • Aktualisiert: 18.11.2025
  • 18:26 Uhr
  • ran.de

Aaron Rodgers hat sich offenbar nicht so schwer verletzt, wie zunächst befürchtet wurde. Womöglich kann er sogar schon am Sonntag wieder spielen.

Aaron Rodgers wird womöglich doch schon am kommenden Sonntag wieder auflaufen können, nachdem sich der Quarterback der Pittsburgh Steelers am vergangenen Wochenende im Spiel gegen die Cincinnati Bengals am linken Handgelenk verletzt hatte.

Wie Ian Rapoport und Tom Pelissero vom "NFL Network" berichten, wird der 41-Jährige um eine Operation herumkommen. Dies hätten Untersuchungen am Montag ergeben.

Anzeige
Anzeige

NFL-Experte: Rodgers will gegen die Bears unbedingt spielen

Laut Pelissero wolle Rodgers am Sonntag im wichtigen Spiel im Hinblick auf die Playoff-Teilnahme gegen die Chicago Bears unbedingt spielen. Das letzte Wort hätten allerdings die Ärzte.

Auch Jonathan Jones von "CBS" berichtet, dass der Einsatz des Quarterbacks gegen die Bears von seinem körperlichen Zustand abhänge. Sein Handgelenk müsse griffig genug sein, damit er Snaps aufnehmen könne, so Jones, der hinzufügte: "Wenn er nicht spielen kann, kommt Mason Rudolph für Pittsburgh zum Einsatz."

Rodgers musste im Spiel gegen die Bengals ein paar Hits einstecken und hielt sich bereits während des Spiels das Handgelenk.

Schließlich ging kurz vor der Halbzeit vorzeitig in die Kabine. Offenbar macht ihm das Handgelenk größere Probleme, denn er wurde fortan von Backup Rudolph ersetzt. Die Steelers fuhren gegen die Bengals einen am Ende deutlichen 34:12-Sieg ein und stehen jetzt bei 6-4.

Anzeige
Anzeige

Rodgers erlitt wohl Fraktur im linken Handgelenk

Nach "ESPN"-Informationen hat der Quarterback am Sonntag im NFL-Spiel gegen die Cincinnati Bengals (34:12) eine kleine Fraktur im linken Handgelenk erlitten, Rodgers wirft mit rechts.

"Wir haben in der Umkleidekabine geredet, und er hat mir den Finger gezeigt. Nicht den bösen, sondern den Zeigefinger, er sagte: 'Du gehst rein'", erklärte Rodgers' Stellvertreter Rudolph.

Der 30-Jährige brachte zwölf von 16 Pässen für 127 Yards an und warf einen Touchdown-Pass.

Mehr News und Videos
Cincinnati Bengals v Green Bay Packers
News

Kommentar: Chase verhält sich respektlos und peinlich

  • 18.11.2025
  • 18:44 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Denver Broncos Nov 16, 2025; Denver, Colorado, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) before the game against the Denver B...
News

Chiefs-Krise: Mahomes & Co. haben ihre größte Stärke verloren

  • 18.11.2025
  • 18:35 Uhr
Kansas City Chiefs v Denver Broncos - NFL 2025
News

"Absoluter Feigling": Mitspieler verteidigt Bo Nix emotional

  • 18.11.2025
  • 18:22 Uhr
imago images 1069290954
News

Draft Order: Vikings nähern sich Top 10-Pick

  • 18.11.2025
  • 18:10 Uhr
imago images 1068727722
News

Training verschlafen? Giants-Rookie wehrt sich gegen Gerüchte

  • 18.11.2025
  • 17:40 Uhr
imago images 1069302199
News

Spuckattacke von Chase? NFL fällt ihr Urteil

  • 18.11.2025
  • 16:23 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 18.11.2025
  • 16:04 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 18.11.2025
  • 15:57 Uhr

NFL: Spuckattacke von Chase gegen Ramsey aufgedeckt

  • Video
  • 01:54 Min
  • Ab 0

NFL: Gedenken an Marshawn Kneeland - Cowboys-Coach kämpft mit Tränen

  • Video
  • 01:30 Min
  • Ab 0