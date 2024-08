NFL: New York Giants vergeben historische Trikotnummer an Rookie Malik Nabers

"Ich danke der Familie Flaherty, dass sie mir erlaubt hat, die Nummer 1 der New York Giants zu tragen", sagte Nabers in einem vom Team veröffentlichten Statement. "Ich bin mir der Verantwortung bewusst und werde alles in meiner Macht tun, um die Familie Flaherty und diese Organisation zu ehren."

Ray Flaherty spielte bis zu seinem Rücktritt sechs Saisons als End und Receiver bei den New York Giants, zuvor stand er auch bei den ehemaligen NFL-Teams New York Yankees und Los Angeles Wildcats unter Vertrag. In seiner Karriere wurde er acht mal in das All-Pro Team gewählt und gewann 1934 mit den Giants den NFL-Titel.