Die Patriots befinden sich im Umbruch, den Bills fehlt es an Unterschiedsspielern abseits von Quarterback Josh Allen und die Dolphins geben die Division-Führung am letzten Spieltag im direkten Duell gegen die Jets aus der Hand.

Es ist langsam wirklich an der Zeit! Die New York Jets werden die AFC East gewinnen. Quarterback Aaron Rodgers kehrt zurück und wird die Offensive beleben, die Defensive sieht unter der Leitung von Head Coach Robert Saleh weiterhin gut aus.

Still und heimlich konnten die Cardinals in der letzten Saison schon einige Nadelstiche mit ihrer Offensive setzen. Besonders das Laufspiel wusste zu gefallen.

Wilson und Fields können bei der Steuererklärung also hinterlegen: Quarterback - in Teilzeit.

Die Patriots stecken knietief im Umbruch. Neuer Head Coach, neuer Quarterback, wenige Stars. In einer guten AFC East muss sich das Team von Jerod Mayo deshalb in allen sechs Division-Partien geschlagen geben.

Harrison Jr. wird deshalb die komplette Saison mit Targets gefüttert und steht am Ende bei mehr Catches als Puka Nacua (105) in seiner Debüt-Saison - ein neuer Rekord!

Sam Darnold bekommt in Minnesota endlich seine NFL-Karriere in Gang und haucht ihr - nach vielen schwachen Jahren - neues Leben ein.

Die AFC North ist gespickt mit gut besetzten Teams und deshalb werden gleich drei in den Playoffs stehen. Die Baltimore Ravens beeindrucken mit einer guten Lauf-Offensive, Quarterback Joe Burrow führt die Cincinnati Bengals in die Postseason und die Defensive der Cleveland Browns sorgt für wichtige Football-Spiele im Januar.

Mike McCarthy verliert Job als Head Coach der Dallas Cowboys

So gut die Dallas Cowboys auch in der regulären Saison spielen, so schwach traten sie in den letzten Spielzeiten in den Playoffs auf. Die Erwartungen bei "America's Team" sind hoch, entsprechend angezählt geht Head Coach Mike McCarthy in die Saison.

Doch der große Aderlass geht an den Cowboys nicht spurlos vorbei. Dallas wird den Saisonauftakt in den Sand setzen, McCarthy muss deshalb noch vor dem "Black Monday" der NFL die Koffer packen.