- Anzeige -
- Anzeige -
eine chance bleibt

NFL: New York Jets droht historisch schlechter Wert

  • Veröffentlicht: 04.01.2026
  • 17:59 Uhr
  • ran.de

Auch wenn die Jets schon lange keine Chance mehr auf das Erreichen der Playoffs haben, steht gegen die Bills vor allem für deren Passverteidigung einiges auf dem Spiel.

Von Tobias Wiltschek

In Sachen Playoff-Qualifikation geht es für die New York Jets schon lange um nichts mehr.

Mit einer Bilanz von 3-13 liegt das Team von Head Coach Aaron Glenn auf dem letzten Platz der AFC East und ist vor dem letzten Spiel der Regular Season meilenweit vom Erreichen der Postseason entfernt.

Dennoch steht für die Jets in der Partie bei den Buffalo Bills (ab 22:25 Uhr im Liveticker) einiges auf dem Spiel. Dabei geht es darum, nicht als Lachnummer einer gesamten Saison in die Geschichte der NFL einzugehen.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Jets ohne eine einzige Interception in dieser Saison?

Gelingt ihnen am letzten Spieltag der Regular Season keine Interception, wären die Jets nach Angaben von NFL-Experte Adam Schefter das allererste Team seit Messung dieser Statistik, das über einen gesamten Saisonverlauf nicht einen einzigen gegnerischen Pass abfängt.

Diese Statistik kann schon seit 1933 erhoben werden.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 04.01.2026
  • 19:06 Uhr
Pittsburghs Quarterback Aaron Rodgers
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 04.01.2026
  • 19:03 Uhr
NFL München
News

NFL 2026 in München: Wie hoch sind die Ticket-Preise?

  • 04.01.2026
  • 19:03 Uhr
imago images 1070886498
News

Playoff Picture: So sieht die K.o.-Runde aktuell aus

  • 04.01.2026
  • 19:00 Uhr
imago images 1070083546
News

NFL: Seahawks sichern sich den NFC-Titel - Lamar Jackson entscheidet MVP-Duell

  • 04.01.2026
  • 19:00 Uhr
LANDOVER, MD - DECEMBER 25: Dallas Cowboys wide receiver George Pickens (3) looks in a pass during game between the Dallas Cowboys and the Washington Commanders on December 25, 2025 at Northwest St...
News

Vergrault Jerry Jones den nächsten Superstar?

  • 04.01.2026
  • 18:59 Uhr

NFL: Jaxon Smith-Njigba nimmt 49ers-Star nach frechem Spruch hops

  • Video
  • 01:15 Min
  • Ab 0
Jacksonville Jaguars v Indianapolis Colts - NFL 2025
News

Nach Ende der Spielerkarriere: Neuer Job für Rivers?

  • 04.01.2026
  • 17:04 Uhr
imago images 1070685975
News

Chiefs vor "erheblichen" Änderungen: Cap Space als Mega-Problem

  • 04.01.2026
  • 15:07 Uhr
imago images 1070604667
News

Droht Kevin Stefanski das Aus bei den Browns?

  • 04.01.2026
  • 14:40 Uhr