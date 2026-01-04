NFL: New York Jets droht historisch schlechter Wert

Auch wenn die Jets schon lange keine Chance mehr auf das Erreichen der Playoffs haben, steht gegen die Bills vor allem für deren Passverteidigung einiges auf dem Spiel.

Von Tobias Wiltschek

In Sachen Playoff-Qualifikation geht es für die New York Jets schon lange um nichts mehr.

Mit einer Bilanz von 3-13 liegt das Team von Head Coach Aaron Glenn auf dem letzten Platz der AFC East und ist vor dem letzten Spiel der Regular Season meilenweit vom Erreichen der Postseason entfernt.

Dennoch steht für die Jets in der Partie bei den Buffalo Bills (ab 22:25 Uhr im Liveticker) einiges auf dem Spiel. Dabei geht es darum, nicht als Lachnummer einer gesamten Saison in die Geschichte der NFL einzugehen.