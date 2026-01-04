eine chance bleibt
NFL: New York Jets droht historisch schlechter Wert
- Veröffentlicht: 04.01.2026
- 17:59 Uhr
- ran.de
Auch wenn die Jets schon lange keine Chance mehr auf das Erreichen der Playoffs haben, steht gegen die Bills vor allem für deren Passverteidigung einiges auf dem Spiel.
In Sachen Playoff-Qualifikation geht es für die New York Jets schon lange um nichts mehr.
Mit einer Bilanz von 3-13 liegt das Team von Head Coach Aaron Glenn auf dem letzten Platz der AFC East und ist vor dem letzten Spiel der Regular Season meilenweit vom Erreichen der Postseason entfernt.
Dennoch steht für die Jets in der Partie bei den Buffalo Bills (ab 22:25 Uhr im Liveticker) einiges auf dem Spiel. Dabei geht es darum, nicht als Lachnummer einer gesamten Saison in die Geschichte der NFL einzugehen.
NFL: Jets ohne eine einzige Interception in dieser Saison?
Gelingt ihnen am letzten Spieltag der Regular Season keine Interception, wären die Jets nach Angaben von NFL-Experte Adam Schefter das allererste Team seit Messung dieser Statistik, das über einen gesamten Saisonverlauf nicht einen einzigen gegnerischen Pass abfängt.
Diese Statistik kann schon seit 1933 erhoben werden.