Nick Bosa: "Ich denke, es ist eine wichtige Zeit"

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel kommentierte er: "Ich werde nicht zu viel darüber reden, aber ich denke, es ist eine wichtige Zeit."

Am 5. November stehen in den USA die Präsidentschaftswahlen an. In Umfragen liegen Trump und Kamala Harris in etwa gleichauf. Bosa ist schon seit Jahren bekennender Republikaner. Politische Gesten oder Äußerungen rund um die NFL-Spiele sind aber eigentlich nicht erlaubt.

"Die Liga wird keinem Team oder Spieler die Erlaubnis erteilen, durch Helmaufkleber, Armbänder, Trikotaufnäher, Mundstücke oder andere Gegenstände Botschaften zu tragen, zu zeigen oder anderweitig zu vermitteln“, heißt es dazu im Regelwerk.

Wie die "Post" weiter berichtet, droht Bosa aber wohl "nur" eine Geldstrafe. Außerdem sei mit einer Entscheidung erst nächste Woche zu rechnen – passenderweise nach den US-Wahlen.