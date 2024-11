Was war passiert? Der Defensive End der 49ers hatte nach dem 30:24-Sieg der Niners gegen die Dallas Cowboys ein Interview seines Quarterbacks Brock Purdy gecrasht , um den Zuschauern des US-Senders "NBC" eine weiß-goldene Kappe mit der Aufschrift "MAGA - Make America Great Again", dem Wahlspruch von Donald Trump, zu präsentieren.

Bosa, bekanntermaßen glühender Trump-Anhänger, gab in einem Interview preis, dass er sich der potenziellen Bestrafung schon im Vorfeld bewusst gewesen wäre. Seine politische Positionierung bereut er aber keinesfalls: "Das war es wert", so der 27-Jährige.

Nick Bosa: "Ich denke, es ist eine wichtige Zeit"

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel kommentierte er: "Ich werde nicht zu viel darüber reden, aber ich denke, es ist eine wichtige Zeit."

Am 5. November stehen in den USA die Präsidentschaftswahlen an. In Umfragen liegen Trump und Kamala Harris in etwa gleichauf. Bosa ist schon seit Jahren bekennender Republikaner. Politische Gesten oder Äußerungen rund um die NFL-Spiele sind aber eigentlich nicht erlaubt.

"Die Liga wird keinem Team oder Spieler die Erlaubnis erteilen, durch Helmaufkleber, Armbänder, Trikotaufnäher, Mundstücke oder andere Gegenstände Botschaften zu tragen, zu zeigen oder anderweitig zu vermitteln“, heißt es dazu im Regelwerk.