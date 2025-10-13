American Football
NFL: Patrick Mahomes führt Kansas City Chiefs zum Sieg gegen Lions - nach dem Spiel kommt es zur Eskalation
Patrick Mahomes und die Chiefs fügen vor den Augen von Taylor Swift den Lions die zweite Niederlage zu. Nach dem Spiel sorgt ein wilder Schlagabtausch für Aufsehen.
Von Tobias Wiltschek (mit SID)
Ein glänzend aufgelegter Patrick Mahomes hat den Detroit Lions und Amon-Ra St. Brown in der NFL die zweite Saisonniederlage zugefügt.
Der Star-Quarterback von Vorjahresfinalist Kansas City Chiefs führte sein Team vor den Augen von Pop-Ikone Taylor Swift mit insgesamt vier Touchdowns zu einem 30:17-Heimsieg. Die Chiefs stehen nach einem wechselhaften Saisonstart damit bei einer Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen.
- NFL Highlights auf Joyn
- NFL: Längstes Field Goal der Geschichte - Green Bay Packers Coach verhindert Historisches
- Overreactions zu Week 6: Regular Season MVP Patrick Mahomes und ein neuer Christian McCaffrey
Nach dem Spiel kam es zu Tumulten auf dem Spielfeld, nachdem Lions-Safety Brian Branch ein High Five von Mahomes ignoriert hatte. Daraufhin zettelte JuJu Smith-Schuster, Wide Receiver der Chiefs, eine verbale Auseinandersetzung mit Branch an.
Lions at Chiefs in der NFL: Branch löst Schlägerei aus
Der reagierte, indem er seinem Kontrahenten einen Schlag verpasste, und löste damit eine Schlägerei aus. Die konnte erst beendet werden, als Spieler und Coaches beider Teams eingriffen.
Der deutsch-amerikanische Wide Receiver St. Brown blieb zum zweiten Mal in Folge ohne Touchdown und fing neun Pässe für einen Raumgewinn von 45 Yards. Nach zuvor vier Siegen in Folge konnten St. Brown und ein solider Quarterback Jared Goff (zwei Touchdowns, 203 Yards) die Niederlage nicht verhindern.
- Buccaneers gewinnen Topspiel gegen 49ers, Packers schlagen Bengals - in Kansas City wird es nach dem Spiel wild
- NFL-Kommentar: New York Jets müssen jetzt Konsequenzen ziehen
- Vorfall zwischen Smith-Schuster und Branch wird untersucht - Strafen möglich
Das lag vor allem an Mahomes, der drei Touchdown-Pässe warf und einmal selbst in die Endzone lief. Für die formstarken Chiefs war es der dritte Sieg in den vergangenen vier Spielen. Sängerin Swift, Verlobte von Chiefs-Tight-End Travis Kelce, verfolgte die Partie im Arrowhead Stadium aus einer Loge an der Seite von US-Basketballstar Caitlin Clark.