Kansas Citys Quarterback-Star Patrick Mahomes erklärte nun, welcher gegnerische Pass Rusher ihn in seiner Karriere bislang am meisten beeindruckt hat.

Mit den Kansas City Chiefs hat Star-Quarterback Patrick Mahomes in den zurückliegenden Jahren unter anderem drei Mal den Super Bowl gewonnen und war für so manche Defense ein zu starker Gegner.

Nun offenbarte der 29-Jährige, wen er aus seiner Sicht bislang als härtesten Gegner sah: Maxx Crosby von den Las Vegas Raiders. Da beide bei Division-Rivalen spielen, treffen sie mindestens zwei Mal pro Jahr aufeinander.

"Ich glaube, er hat mich von allen Gegnern, gegen die ich je gespielt habe, am häufigsten gesackt. Für mich ist er also der beste Pass Rusher, gegen den ich je gespielt habe", sagte Mahomes bei "Up & Adams" über die Duelle mit Crosby. Tatsächlich hat Crosby Chiefs-Star Mahomes bislang in der NFL sechs Mal gesackt.