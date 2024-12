NFL - Philadelphia Eagles: C.J. Gardner-Johnson sorgt für Mittelfinger-Eklat

Spektakel pur in Washington. Die Commanders feiern ein Traum-Comeback gegen die Philadelphia Eagles, bei denen ein Spieler negativ auffällt.

Von Max Bruns

In der zweiten Hälfte der Partie zwischen den Washington Commanders und den Philadelphia Eagles wurde C.J. Gardner-Johnson aufgrund unsportlichen Verhaltens disqualifiziert.

Im dritten Quarter zettelte der Safety der Philadelphia Eagles ein Wortgefecht mit mehreren Commanders-Spielern an. Daraufhin verwiesen ihn die Referees des Feldes.

Schließlich waren die unschönen Worte Gardner-Johnsons bereits das zweite "unsportsmanlike conduct" der Partie. Die erste Strafe holte er sich bereits im ersten Viertel ab.

Schiedsrichter Shawn Smith begründete im Anschluss an die Partie gegenüber "PFWA" die Entscheidung: "Beim zweiten Foul verhöhnt er im Grunde den Gegner. Zuvor hatte er bereits ein erstes Foul begangen, das wir als erstes in Richtung einer Disqualifikation angekündigt hatten. Dies war also sein zweites. Er hat die Spieler verhöhnt, also ist das nach den Regeln eine Disqualifikation.“