NFL Week 16: Minnesota Vikings und Buffalo Bills bleiben im Rennen um den Top Seed

New York Giants at Atlanta Falcons 7:34

Los Angeles Rams at New York Jets 19:9

New England Patriots at Buffalo Bills 21:24

Tampa Bay Buccaneers at Dallas Cowboys 24:26

Bittere Pleite für die Tampa Bay Buccaneers bei den Dallas Cowboys. Mit 24:26 unterlag Tampa im Sunday Night Game in Arlington.

Baker Mayfield, der in Texas unweit seiner Highschool- und College-Wurzeln spielte, und die Bucs haben den Einzug in die Playoffs nun nicht mehr in eigener Hand. In der NFC South steht Tampa zwar mit derselben Bilanz wie die Falcons da (8-7), doch Atlanta trohnt an der Spitze.

Mayfield holte die Bucs nach einem zwischenzeitlichen Rückstand von zwölf Punkten nochmals auf zwei heran, doch die bereits aus dem Playoff-Rennen eliminierten Cowboys schnappten sich den Heimsieg.