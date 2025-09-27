American FootbalL
NFL: Chicago Bears-Legende Charles Tillman verlässt FBI - "Das war nicht vereinbar mit meinem Gewissen!"
- Veröffentlicht: 27.09.2025
- 21:58 Uhr
- Julian Erbs
Charles "Peanut" Tillman war NFL-Cornerback, überwiegend bei den Chicago Bears. Er prägte den "Peanut Punch" und wurde zweimal in den Pro Bowl berufen. 2018 wechselte er zum FBI. Jetzt entschied er sich für den Ausstieg.
Der Mann, der durch den "Peanut Punch" berühmt wurde, hat beim FBI endgültig Schluss gemacht.
Der frühere Cornerback der Chicago Bears Charles "Peanut" Tillman berichtete kürzlich im Podcast "The Pivot", dass er beim "Bureau" gekündigt hat. Er war 2018 zum FBI gewechselt.
"Eines vorweg", sagte Tillman. "Das FBI war großartig zu mir. Ich habe gute Arbeit geleistet. Ich habe mit einer großartigen Gruppe von Menschen zusammengearbeitet. Mit einigen der Dinge, die dort inzwischen passieren, war ich persönlich jedoch nicht einverstanden."
Womit genau war er nicht einverstanden? "Mit der Einwanderungspolitik", sagte Tillman. "Ich war nicht damit einverstanden, wie die Regierung hereinkam und versuchte, Menschen zu Handlungen zu bewegen, die gegen ihre Überzeugungen gingen. Das fühlte sich einfach nicht richtig an."
"Als Beispiel nenne ich die Einwanderung. Uns wurde gesagt, wir würden die gefährlichsten Kriminellen verfolgen. Doch was man im Fernsehen sieht und was tatsächlich passierte, stimmte nicht überein. Die Leute gingen nicht so vor. Das passte für mich persönlich nicht und war mit meinem Gewissen nicht vereinbar." Dieser Umstand brachte Tillman dazu, das vermeintlich größere Ganze zu betrachten.
NFL-Geld ermöglichte ihm die Kündigung
"Ich möchte am Ende auf der richtigen Seite der Geschichte stehen", sagte Tillman. Den Schritt hat ihm seine NFL-Karriere erleichtert.
"Ich war in einer anderen Situation durch meinen vorherigen Beruf", sagte Tillman. "Ich habe genug Geld verdient, um einfach gehen zu können und zu sagen: Wisst ihr was, Leute. Mir geht es gut. Ich glaube, ich bin okay."
"Die ersten acht Jahre waren solide. Wir haben gute Dinge getan. Mit manchen Dingen, die ihr jetzt macht, bin ich nicht einverstanden. Und das ist nicht Chicago. Das kommt aus Washington. Ich bin im Guten gegangen, mit den Leuten und meinen Freunden, und ich habe keinen sauren oder bitteren Nachgeschmack."
Tillman verbrachte zwölf Saisons bei den Bears und eine bei den Carolina Panthers.
