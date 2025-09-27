Charles "Peanut" Tillman war NFL-Cornerback, überwiegend bei den Chicago Bears. Er prägte den "Peanut Punch" und wurde zweimal in den Pro Bowl berufen. 2018 wechselte er zum FBI. Jetzt entschied er sich für den Ausstieg.

Der Mann, der durch den "Peanut Punch" berühmt wurde, hat beim FBI endgültig Schluss gemacht.

Der frühere Cornerback der Chicago Bears Charles "Peanut" Tillman berichtete kürzlich im Podcast "The Pivot", dass er beim "Bureau" gekündigt hat. Er war 2018 zum FBI gewechselt.

"Eines vorweg", sagte Tillman. "Das FBI war großartig zu mir. Ich habe gute Arbeit geleistet. Ich habe mit einer großartigen Gruppe von Menschen zusammengearbeitet. Mit einigen der Dinge, die dort inzwischen passieren, war ich persönlich jedoch nicht einverstanden."

Womit genau war er nicht einverstanden? "Mit der Einwanderungspolitik", sagte Tillman. "Ich war nicht damit einverstanden, wie die Regierung hereinkam und versuchte, Menschen zu Handlungen zu bewegen, die gegen ihre Überzeugungen gingen. Das fühlte sich einfach nicht richtig an."

"Als Beispiel nenne ich die Einwanderung. Uns wurde gesagt, wir würden die gefährlichsten Kriminellen verfolgen. Doch was man im Fernsehen sieht und was tatsächlich passierte, stimmte nicht überein. Die Leute gingen nicht so vor. Das passte für mich persönlich nicht und war mit meinem Gewissen nicht vereinbar." Dieser Umstand brachte Tillman dazu, das vermeintlich größere Ganze zu betrachten.