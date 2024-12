Beef bei den Philadelphia Eagles? Defensive End Brandon Graham lässt mit pikanten Aussagen über Jalen Hurts und Receiver A.J. Brown aufhorchen.

Dass der in Yards teamintern führende Wide Receiver AJ Brown nach dem Pflichtsieg der Philadelphia Eagles über die Carolina Panthers das Passing Game seines Teams monierte, mutete schon etwas kurios an. Schließlich gewannen die Eagles nun neun Spiele in Folge und haben einen Playoff-Spot bereits sicher - abgesehen davon ist Kritik am Passspiel natürlich auch versteckte Kritik am eigenen Quarterback. Zumindest könnte die Aussage als solche interpretiert werden.

Defensive End Brandon Graham, mit einem gerissenen Trizeps auf der IR-Liste, brachte nun bei "Sportsradio 94WIP" Licht in die dunklen Abgründe der Eagles Offense. Laut seiner Aussage gibt es handfesten Beef zwischen Spielmacher Jalen Hurts und A.J. Brown:

"Ich bin einfach nur ehrlich... Ich kenne nicht die ganze Geschichte, aber ich weiß, dass 1 [Hurts] sich bemüht und 11 [Brown] ein bisschen besser darin sein könnte, wie er auf Dinge reagiert. Vorher waren sie Freunde. Aber die Dinge haben sich geändert. [...] Wir müssen dafür sorgen, dass das Geschäftliche nicht durch das Persönliche beeinträchtigt wird", lassen Grahams Aussagen tiefe Gräben vermuten.

Wenig später versuchte der Defense-Star bei "ESPN" zurückzurudern. Er habe nur Vermutungen angestellt und sich geirrt, was das Verhältnis von Hurts und Brown angehe.