Anschließend führte ihn seine Karriere nach Pittsburgh, Philadelphia und Houston. Bei den Texans absolvierte er alle 17 Spiele der Regular Season. In nur einer Partie kam er dabei nicht von Beginn an zum Einsatz.

Nun kehrt er zu seiner ersten Franchise zurück, die ihn im Draft 2015 in der dritten Runde ausgewählt hatten.

Im vergangenen Juni hatte der 31-Jährige seine Karriere, die vor neun Jahren in Kansas City begann, eigentlich schon beendet.

Der Super-Bowl-Champion ist bei den Defensive Backs mittlerweile so schlecht aufgestellt, dass er Cornerback Steven Nelson aus dem Ruhestand zurückholten und für seine Practice Squad verpflichteten.

Die Kansas City Chiefs haben auf ihre Verletzungssorgen in der Secondary reagiert.

Weil in Kansas City langsam, aber sicher die Cornerbacks ausgehen, verpflichtet das Team einen Ruheständler mit Chiefs-Vergangenheit.

Das Wichtigste zur NFL in Kürze

In seiner gesamten Karriere in der NFL kam er bislang in 130 Spielen auf 78 verteidigte Pässe und 13 Interceptions.

Bei den Chiefs fällt schon seit Oktober Jaylen Watson verletzt aus. Am Sonntag dann erwischte es beim Sieg gegen die Los Angeles Chargers mit Joshua Williams auch noch den nächsten Cornerback.