Horror-Abend für Jalen Hurts: Der Eagles Quarterback sorgte gegen die Chargers für einen historischen Spielzug.

Das Monday Night Game in Week 14 zwischen den Los Angeles Chargers und Philadelphia Eagles wurde für Quarterback Jalen Hurts zum Albtraum.

Der 27-Jährige erzielte bei der 19:22-Overtime-Pleite insgesamt 240 Passing Yards, warf jedoch vier Interceptions und leistete sich einen weiteren Turnover.

Dabei gelang Hurts ein trauriger Rekord. Laut "Elias Sports Bureau" ist der Playmaker der erste Spieler in der NFL seit 1978, dem Beginn der Datenerfassung, der in einem Spielzug zwei Turnover verursacht hat.