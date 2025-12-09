Vor Start des 15. NFL-Spieltags nimmt ran die kommenden Begegnungen unter die Lupe und gibt eine Einschätzung zu deren Ausgang. Von Julian Erbs Die NFL-Saison 2025 geht in die entscheidende Phase, in der das Rennen um die Playoff-Plätze immer intensiver wird. Mit jeder weiteren Woche steigt der Druck auf die Teams, da sich nun entscheidet, wer im Kampf um die Post Season bestehen kann. Auch an diesem Spieltag erwarten die Fans packende und richtungsweisende Begegnungen, die großen Einfluss auf den weiteren Saisonverlauf haben können.

Nach 14 absolvierten Spieltagen gibt es bereits neun Teams, deren Hoffnungen auf die Playoffs schon beendet sind: Die New York Jets, die Cleveland Browns, die Las Vegas Raiders, die Tennessee Titans, die Atlanta Falcons, die Arizona Cardinals, die New Orleans Saints, die Washington Commanders und die New York Giants können ihren Fokus schon vermehrt auf die nächste Saison legen. ran gibt einen Ausblick auf das kommende Football-Wochenende.

Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers Der 15. Spieltag startet mit einem NFC-South-Duell, wenn die Falcons auf die Tampa Bay Buccaneers treffen. Bei Atlanta ist die Luft raus, da die Falcons keine Chance mehr auf die Playoffs haben. Ganz anders gestaltet sich die Lage für die Buccaneers. Für sie ist es fast ein Do-or-Die-Spiel, denn angesichts der starken NFC führt fast nur noch der Weg über den Divisionssieg in die Post Season. NFL - Indianapolis Colts holen Philip Rivers aus dem Ruhestand Baker Mayfield und seine Mitspieler wissen um den Ernst der Lage und treten entsprechend fokussiert auf. Tampa Bay setzt sich gegen Atlanta durch, auch wenn der Auftritt nicht die Souveränität eines Super-Bowl-Contenders ausstrahlt. ran-Tipp: Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers 20:25

Cleveland Browns @ Chicago Bears Nach der umstrittenen Coaching-Entscheidung, Rookie Shedeur Sanders in der vergangenen Woche gegen die Titans bei der entscheidenden Two-Point-Conversion vom Feld zu nehmen, hält Browns-Head-Coach Kevin Stefanski dennoch an ihm fest und setzt ihn auch in den kommenden drei Spielen als Starter ein. Trotz einer Leistung von über 300 Passing Yards in der Vorwoche gegen die Titans als erster Rookie-Quarterback in dieser Saison ist die Aufgabe gegen die Chicago Bears jedoch eine Nummer zu groß.

Im direkten Quarterback-Duell setzt Caleb Williams die entscheidenden Akzente, zeigt seine Klasse und hält Chicago im Rennen um die Spitzenposition in der NFC North. Sanders liefert zwar eine solide Partie für Cleveland ab, am Ende reicht es für die Browns jedoch nicht zum Erfolg. ran-Tipp: Cleveland Browns @ Chicago Bears 14:28

Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals Die Chancen der Cincinnati Bengals auf eine Teilnahme an der Postseason sind inzwischen praktisch nur noch rein rechnerisch vorhanden. Die Baltimore Ravens hingegen müssen auf einen Ausrutscher der Pittsburgh Steelers hoffen und gleichzeitig ihre eigenen Spiele gewinnen. Ein zentrales Problem bleibt dabei der Gesundheitszustand von Superstar-Quarterback Lamar Jackson. Seit seiner Verletzung in Woche 4 gegen die Kansas City Chiefs wirkt Jackson gehemmt, spielt wie mit angezogener Handbremse und leistet sich ungewohnt viele Fehler. Auch in diesem Spiel zeigt sich dieses Muster, während sein Gegenüber Joe Burrow mit einer starken Leistung die letzten, wenn auch minimalen Playoff-Hoffnungen der Bengals am Leben hält. ran-Tipp: Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals 18:30

Arizona Cardinals @ Houston Texans Sowohl die Cardinals als auch die Houston Texans starteten mit lediglich drei Siegen aus den ersten acht Spielen in die Saison. Anschließend nahmen die Spielzeiten der beiden Franchises jedoch komplett unterschiedliche Richtungen. Houston gewann die vergangenen fünf Partien, darunter Erfolge gegen Topteams wie die Chiefs, die Buffalo Bills und die Jacksonville Jaguars. Arizona hingegen verlor die letzten fünf Spiele allesamt. Dieser Trend setzt sich auch in dieser Partie fort. C.J. Stroud und Co. haben keinerlei Probleme mit den Cardinals und feiern einen souveränen Sieg. ran-Tipp: Arizona Cardinals @ Houston Texans 6:22

New York Jets @ Jacksonville Jaguars Wenige Experten hatten die Jacksonville Jaguars vor der Saison auf dem Zettel, nun führen sie die AFC South an. Einen großen Anteil daran hat die starke Passverteidigung der Jaguars, die bereits 15 Interceptions gefangen hat und damit zu den besten der NFL gehört. NFL Playoff Picture 2025: Los Angeles Chargers verdrängen Buffalo Bills - so würde die Postseason nach Woche 14 aussehen

Die New York Jets hingegen warten weiterhin auf ihre erste Interception. Diese Ausgangslage spiegelt auch den Saisonverlauf beider Teams wider. Jacksonville lässt gegen New York nichts anbrennen und verteidigt in einem insgesamt ereignisarmen Spiel souverän die Führung in der AFC South. ran-Tipp: New York Jets @ Jacksonville Jaguars 3:24

Los Angeles Chargers @ Kansas City Chiefs So wie vor der Saison kaum jemand die Jacksonville Jaguars auf dem Zettel hatte, rechneten ebenso wenige Experten damit, dass die Kansas City Chiefs am Ende tatsächlich um die Playoffs bangen müssten. Nachdem die Hoffnung in den vergangenen Wochen stetig geschrumpft war, ist sie mit dieser Niederlage nun endgültig dahin.

Los Angeles Chargers-Quarterback Justin Herbert führte sein Team mit einer starken Leistung zum Sieg, ähnlich wie bereits im Auftaktspiel in Brasilien. Die Chiefs verpassen damit erstmals in der Karriere von Patrick Mahomes die Playoffs. Die Chargers bleiben hingegen in Schlagdistanz zu den Denver Broncos und wahren ihre Chancen auf die Postseason. ran-Tipp: Los Angeles Chargers @ Kansas City Chiefs 31:19

Buffalo Bills @ New England Patriots Wahrscheinlich ist es das Duell des Spieltages und zugleich das Aufeinandertreffen zweier klarer MVP-Kandidaten: Josh Allen mit den Buffalo Bills gegen Drake Maye und die New England Patriots. Die Patriots haben seit dem 21. September kein Spiel mehr verloren und gehen mit einer eindrucksvollen Siegesserie in die Partie. Die Bills hingegen kamen offensiv zuletzt wieder in einen guten Rhythmus. Das Spiel entwickelt sich zu einem der besten der gesamten Saison, mit dem besseren Ende für New England. Die Patriots feiern ihren elften Sieg in Folge. Josh Allen überzeugt zwar mit vier Touchdowns, trotzdem müssen sich die Bills am Ende geschlagen geben. ran-Tipp: Buffalo Bills @ New England Patriots 33:36

Washington Commanders @ New York Giants Während die Washington Commanders ihre letzten acht Spiele allesamt verloren haben, sieht die Lage bei den New York Giants etwas besser aus. Zwar warten auch sie seit sieben Partien auf einen Sieg, doch eines der beiden Teams wird in diesem Duell seine Negativserie beenden - und das werden die Giants sein.

NFL: Neues Traumpaar? Jaxson Dart datet wohl Ring-Girl

Jaxson Dart nutzt die Chance gegen ein personell geschwächtes Commanders-Team, um sein Potenzial zu zeigen, während Washington die nächste Niederlage hinnehmen muss. ran-Tipp: Washington Commanders @ New York Giants 10:21

Las Vegas Raiders @ Philadelphia Eagles 15,1 Punkte pro Spiel bei nur 257,2 Yards pro Partie: Die Saison der Las Vegas Raiders ist bislang eine zum Vergessen. Zuletzt konnten sie Mitte Oktober einen Sieg einfahren. Nun treffen sie auf die ebenfalls kriselnden Philadelphia Eagles. Auch wenn Jalen Hurts im vergangenen Spiel gegen die Chargers vier Interceptions warf, bieten die Raiders ihm die Chance, seinen Frust von der Seele zu spielen.

NFL: Hurts-Fiasko! Philadelphia Eagles liefern verrücktestes Play des Jahres

Philadelphia erfüllt die Pflichtaufgabe souverän und rückt weiter an die Spitze der NFC East vor. Auf Seiten der Raiders erlebt Quarterback Geno Smith erneut einen desaströsen Auftritt. ran-Tipp: Las Vegas Raiders @ Philadelphia Eagles 7:28

Green Bay Packers @ Denver Broncos Ein weiteres Matchup der Extraklasse: Jordan Love gegen Bo Nix, Josh Jacobs gegen RJ Harvey und Micah Parsons gegen Nik Bonitto. Auf beiden Seiten des Feldes ist viel Qualität geboten. Dennoch entwickelt sich das Spiel entgegen aller Prognosen zu einer überraschend klaren Angelegenheit - zugunsten der Green Bay Packers. Die Denver Broncos wachen deutlich zu spät auf und können den früh herausgespielten Vorsprung der Packers nicht mehr aufholen. Green Bay etabliert sich mit Jordan Love mehr und mehr als ernstzunehmender Super-Bowl-Kandidat. ran-Tipp: Green Bay Packers @ Denver Broncos 24:17

Detroit Lions @ Los Angeles Rams Die Topduelle an diesem Spieltag scheinen kein Ende zu nehmen: Mit den Detroit Lions und den Los Angeles Rams treffen zwei der spannendsten Offensiven der Liga aufeinander. Jared Goff und Matthew Stafford spielen dabei gegen ihre ehemaligen Arbeitgeber und bedienen Superstars wie Amon-Ra St. Brown und Puka Nacua. Und wenn das Passspiel einmal nicht funktioniert, sorgen Top-Running-Backs wie Jahmyr Gibbs und Kyren Williams für Raumgewinn. Wie erwartet entwickelt sich ein Shootout, mit dem besseren Ende für die Rams. Matthew Stafford spielt weiterhin eine überragende Saison und wirft vier weitere Touchdowns. ran-Tipp: Detroit Lions @ Los Angeles Rams 28:35

Carolina Panthers @ New Orleans Saints Auch wenn die Carolina Panthers bereits sechs Niederlagen hinnehmen mussten, sind die Playoffs weiterhin in greifbarer Nähe. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Gegner wie die New Orleans Saints geschlagen werden. Das gilt auch gegen einen immer besser spielenden Rookie Tyler Shough. Bryce Young geht die Aufgabe mit seinem Team konzentriert an, die Panthers bleiben den Tampa Bay Buccaneers mit der gleicher Bilanz im Nacken und hoffen weiterhin auf den Division-Sieg. ran-Tipp: Carolina Panthers @ New Orleans Saints 24:13

Indianapolis Colts @ Seattle Seahawks Zu Beginn der Saison sah es für die Indianapolis Colts noch so vielversprechend aus: Mit acht Siegen aus den ersten zehn Spielen legten sie einen starken Start hin. Quarterback Daniel Jones spielte groß auf, Running Back Jonathan Taylor war auf Rekord-Kurs bei zahlreichen Statistiken und viele Fans sahen in ihm den MVP der Liga.

NFL-Fans feiern Opa-Comeback von Philip Rivers: "Lauf Grandpa, lauf!"

Doch innerhalb eines Monats brach alles zusammen. Jones riss sich die Achillessehne, Taylor kam in den vergangenen drei Spielen jeweils nicht über 85 Yards hinaus und alle drei Partien gingen verloren. Hoffnung sollte die Rückkehr des 44-jährigen Philip Rivers aus dem Ruhestand bringen. Doch vergeblich: Die Seattle Seahawks machen kurzen Prozess mit Indianapolis und gewinnen deutlich. ran-Tipp: Indianapolis Colts @ Seattle Seahawks 14:32

Tennessee Titans @ San Francisco 49ers Auch wenn sich der Nummer-eins-Pick Cam Ward in der vergangenen Woche gegen die Cleveland Browns den zweiten Saisonsieg sichern konnte, haben die Tennessee Titans in diesem Duell keine echte Chance. Christian McCaffrey, der sowohl der beste Rusher als auch der beste Receiver der San Francisco 49ers ist und bereits über 1.600 Scrimmage Yards sowie 13 Touchdowns gesammelt hat, führt sein Team zu einem deutlichen Sieg. Damit sind die 49ers bereits das dritte Team aus der NFC West mit einer zweistelligen Anzahl an Erfolgen. Die NFC West unterstreicht damit erneut ihren Ruf als wahrscheinlich stärkste Division der gesamten NFL. ran-Tipp: Tennessee Titans @ San Francisco 49ers 9:30

Minnesota Vikings @ Dallas Cowboys Beide Teams haben nur noch minimale Playoff-Chancen, dennoch ist die Partie insbesondere für die Minnesota Vikings richtungsweisend. J. J. McCarthy zeigt im Duell mit den Dallas Cowboys erneut, dass er noch nicht NFL-reif ist, während Dallas seine kleine Hoffnung auf die Post Season am Leben hält.

NFL - Travis Kelce über Taylor Swift: So oft streiten wir uns

Star-Receiver George Pickens unterstreicht einmal mehr, warum er einen neuen großen Vertrag verdient hat. Die Vikings hingegen verschwenden weiterhin die Klasse ihres Superstar-Receivers Justin Jefferson und sollten im kommenden Draft ernsthaft darüber nachdenken, erneut nach einem Quarterback Ausschau zu halten. ran-Tipp: Minnesota Vikings @ Dallas Cowboys 13:27