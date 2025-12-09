NFL ändert Spielplan: Primetime Game zu Gunsten der New England Patriots

Die NFL hat Änderungen am Spielplan vorgenommen: Die New England Patriots dürfen sich über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk freuen, die Cincinnati Bengals werden dagegen "versteckt".

Die NFL hat den Spielplan für Woche 16 angepasst und das Duell zwischen den New England Patriots und den Baltimore Ravens in die Primetime verlegt.

Das Auswärtsspiel der Patriots in Baltimore, ursprünglich für 13 Uhr Ortszeit am 21. Dezember angesetzt, findet nun am Sonntagabend um 20:30 Uhr statt.

Durch diese Änderung rückt das Partie der Cincinnati Bengals auswärts gegen die Miami Dolphins vom Sunday Night Slot auf den frühen Kickoff.