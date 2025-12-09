- Anzeige -
- Anzeige -
Alle NFL-Highlights auf Joyn

NFL ändert Spielplan: Primetime Game zu Gunsten der New England Patriots

  • Aktualisiert: 09.12.2025
  • 08:49 Uhr
  • ran.de

Die NFL hat Änderungen am Spielplan vorgenommen: Die New England Patriots dürfen sich über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk freuen, die Cincinnati Bengals werden dagegen "versteckt".

Die NFL hat den Spielplan für Woche 16 angepasst und das Duell zwischen den New England Patriots und den Baltimore Ravens in die Primetime verlegt.

Das Auswärtsspiel der Patriots in Baltimore, ursprünglich für 13 Uhr Ortszeit am 21. Dezember angesetzt, findet nun am Sonntagabend um 20:30 Uhr statt.

Durch diese Änderung rückt das Partie der Cincinnati Bengals auswärts gegen die Miami Dolphins vom Sunday Night Slot auf den frühen Kickoff.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL kann Spielplan kurzfristig vor Kickoff anpassen

Die Liga begründet den Tausch mit der starken Leistungen der Patriots: Das Team von Head Coach Mike Vrabel steht bei 11-2 und jagt den Top-Seed in der AFC, während die Ravens ihrerseits um die Playoffs kämpfen und mit 6-7 nur einen Sieg hinter den Pittsburgh Steelers in der AFC North liegen.

Im Gegensatz dazu haben die Dolphins (6-7) und Bengals (4-9) schwächere Bilanzen, sind aber noch im Playoff-Rennen.

Die NFL kann je nach Attraktivität der Spiele, gerade in den letzten Wochen der Saison, Spiele mehr oder weniger kurzfristig verlegen. Erst zwölf Tage vor Beginn eines Spiels muss die Kickoff-Zeit feststehen.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1041483188
News

Jones-Ausfall! Kommt jetzt ein 44-jähriger QB aus dem Ruhestand?

  • 09.12.2025
  • 10:12 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Chicago Bears at Green Bay Packers Dec 7, 2025; Green Bay, Wisconsin, USA; Chicago Bears quarterback Caleb Williams (18) scrambles out of the pocket in the third ...
News

Week 14: Interception kurz vor Schluss! Packers und Bears im Krimi

  • 09.12.2025
  • 09:51 Uhr
New York Giants v New England Patriots - NFL 2025
News

Kommentar: Vrabel ist schon jetzt Coach of the Year

  • 09.12.2025
  • 09:49 Uhr
imago images 1070067174
News

Draft Order: Ravens nähern sich Top 10

  • 09.12.2025
  • 09:25 Uhr

NFL - Travis Kelce über Taylor Swift: So oft streiten wir uns

  • Video
  • 01:34 Min
  • Ab 0
Kansas City Chiefs v Dallas Cowboys
News

Kommentar: Die Chiefs haben das Sieger-Gen verloren

  • 09.12.2025
  • 08:59 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Denver Broncos Nov 16, 2025; Denver, Colorado, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) before the game against the Denver B...
News

Playoffs ohne Chiefs? So groß ist die Gefahr wirklich

  • 09.12.2025
  • 08:57 Uhr
Unter Druck: Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs
News

Nächste Niederlage: Chiefs bangen mehr denn je um Playoffs

  • 09.12.2025
  • 08:56 Uhr
Indianapolis Colts v Jacksonville Jaguars - NFL 2025
News

Saisonaus! Colts-Quarterback Jones verletzt sich wohl schwer

  • 09.12.2025
  • 08:55 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Dallas Cowboys at Detroit Lions Dec 4, 2025; Detroit, Michigan, USA; Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown (14) celebrates after a play during the first h...
News

St. Brown stellt NFL-Rekord auf: "Er ist unübertroffen"

  • 09.12.2025
  • 08:54 Uhr