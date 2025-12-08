- Anzeige -

- Anzeige -

Kansas City Chiefs haben ihr Sieger-Gen verloren Das Sieger-Gen auch. Diese dominante Selbstverständlichkeit, mit denen man in der Vergangenheit auch Spiele gewonnen hat, die auf der Kippe standen oder in denen man nicht unbedingt das bessere Team war. Zutaten eines Teams, das Titel holen kann, mindestens aber reif für die Playoffs ist. "Wir wissen, dass die Chancen immer geringer werden", sagte Mahomes nach dem ernüchternden 10:20 gegen die Houston Texans, "aber ich weiß, dass die Jungs in diesem Team bei jeder Gelegenheit alles geben werden, was sie haben". Kommentar: Kansas City Chiefs haben das Sieger-Gen komplett verloren

NFL Playoff Picture 2025: Texans nach Sieg gegen Kansas City Chiefs dabei Der Unterschied zu früher: In dieser Saison reicht "alles geben" in einem zu großen Teil der Spiele nicht für einen Sieg. Klar ist, dass die Chiefs in den letzten Wochen der Regular Season vier Siege brauchen werden. Das Restprogramm ist allerdings nicht ohne Stolperfallen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Kansas City Chiefs: Das Restprogramm in der NFL Knifflige Gegner sind die Division-Rivalen Los Angeles Chargers und Denver Broncos, Pflichtsiege sollte es gegen die Tennessee Titans und die Las Vegas Raiders geben. Was es definitiv nicht mehr geben darf: einen Ausrutscher.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL Playoffs: Reichen vier Chiefs-Siege nicht? Doch ob selbst vier Siege reichen, ist offen. Simulationen wie die der "New York Times" beziffern die Playoff-Wahrscheinlichkeit aktuell auf nur noch 16 Prozent. Rechnet man vier Chiefs-Siege auf der Zielgeraden mit ein, steigen die Chancen auf 52 Prozent. Fifty-fifty also. Und die Abhängigkeit von anderen Ergebnissen. Die Hoffnung, sie lebt noch, ist aber eher gering. Es muss schon einiges zusammenkommen. In erster Linie bei den Chiefs selbst.