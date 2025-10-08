Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Bis zur Postseason ist es zwar noch eine Weile hin, trotzdem lohnt sich schon ein Blick auf die möglichen Paarungen. ran liefert euch das aktuelle Playoff Picture. Die siebte Woche der NFL-Saison ist nach den beiden Monday Night Games abgeschlossen - so langsam wissen die Teams, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Während etwa die mit großen Erwartungen in die Saison gestarteten Baltimore Ravens (Bilanz 1-5) vor einem Scherbenhaufen stehen und die New York Jets (0-7) Richtung First Overall Pick steuern, bauen die Indianapolis Colts (6-1) ihren nahezu perfekten Saisonstart einfach immer weiter aus.

In der NFC führen derweil die Green Bay Packers mit "nur" vier Siegen (und einer Niederlage sowie einem Unentschieden) die Conference an. Alle weiteren Playoff-Teams stehen bei der exakt gleichen Bilanz von fünf Siegen bei zwei Niederlagen. Nun der Blick aufs große Ganze. Wer würde derzeit in der Postseason auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL nach Woche sieben.

NFC Wild Card Round: #7 Rams (5-2) at #2 49ers (5-2) Zwei Teams auf Augenhöhe und zwei Teams, die in Woche sieben ihre Bilanz weiter verbessern konnten. Während die Rams die Jaguars mit 35:7 niedermähten, erkämpften sich die 49ers einen 20:10-Erfolg gegen die Atlanta Falcons. In einem komplizierten Tie Break Szenario zwischen drei Teams mit dem gleichen Record von 5:2, stehen die Rams aktuell mit einer Division-Bilanz von 0:1 und einer Conference-Bilanz von 0:2 da. Weswegen es aktuell nur für Platz sieben hinter den Lions und Seahawks reicht.

NFC Wild Card Round: #6 Seahawks (5-2) at #3 Eagles (5-2) Mit dem Sieg im späten Monday Night Game gegen die Houston Texans konnten die Seattle Seahawks ihren Playoff-Platz zementieren. Allerdings müsste die Franchise aktuell dennoch auswärts bei den Philadelphia Eagles ran, die ihre Division anführen. Die verlieren aktuell zwar den Tie Break gegen die an #2 platzierten 49ers wegen der schlechteren Win-Percentage in Conference Games. Dafür setzen sie sich gegen die Tampa Bay Buccaneers, die aktuell auf Rang vier sind, wegen des Sieges in Woche vier durch.

NFC Wild Card Round: #5 Lions (5-2) at #4 Buccaneers (5-2) Dieses Matchup kommt doch bekannt vor. Sehr bekannt sogar. So bekannt, dass es nur wenige Stunden alt ist. Denn die Detroit Lions trafen bereits im Monday Night Game von Woche sieben auf die Tampa Bay Buccaneers. Hier kam es zu einem klaren 24:9-Erfolg aus Sicht der Lions. Warum sind die Detroit Lions also schlechter platziert als die Tampa Bay Buccaneers? Weil die Buccaneers die NFC South anführen und damit als Division-Erster auf jeden Fall einen der Top-vier-Plätze einnehmen. Die Lions gewinnen hingegen den Tie Break gegen Seattle und Los Angeles, da ihre Bilanz in Matches innerhalb der Division und der Conference die stärkste ist.

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Green Bay Packers (4-1-1) Obwohl die Green Bay Packers einen Sieg weniger haben als alle anderen Playoff-Contender der NFC, stehen sie aktuell auf dem ersten Platz. Das hat auch mit dem komplizierten System der NFL zu tun. Die Packers haben momentan die wenigsten Niederlagen in der NFC. Dazu kommt auch noch die Bye-Week sowie ein Unentschieden, das auch noch mit einberechnet wird. Somit ist die Win-Percentage der Packers aktuell bei 75 Prozent. Die der sechs anderen Franchises, mit einer Bilanz von 5:2, steht bei 71,4 Prozent

AFC Wild Card Round: #7 Jaguars (4-3) at #2 Patriots (5-2) Die Jaguars bleiben einfach die Inkonstanz schlechthin, das London Game gegen die Rams war der vorläufige Tiefpunkt der Saison. Der Division-Titel in der AFC South, in der die Colts aktuell überragen, ist so kein Thema. Und ob es wirklich zu einer Wildcard reicht, bleibt abzuwarten. Ganz anders ist die Stimmungslage bei den Patriots. Drake Maye liefert einfach Woche für Woche ab, ein günstiger Schedule tut sein Übriges. Die AFC East ist aktuell fest in der Hand des Teams aus Foxborough. Und selbst wenn die Bills im Saisonverlauf doch noch vorbeiziehen - eine Wildcard dürfte für die Patriots kein Problem sein.

AFC Wild Card Round: #6 Chargers (4-3) at #3 Broncos (5-2) Der gute Saisonstart der Chargers mit einer 3-0-Bilanz nach drei Wochen - längst verflogen. Drei der vergangenen vier Spiele wurden verloren, jetzt setzte es eine deutliche Pleite gegen die Colts. Der Trend ist hier ganz sicher kein Friend. Dass die Broncos immer noch die AFC West anführen, hat auch mit einem absurden Spiel gegen die Giants zu tun. Lange sah es nach einer üblen Klatsche aus, dann kam dieses völlig wilde Schlussviertel. Diesem Mega-Comeback sei dank liegt Denver weiter an der Spitze der Division - und hätte in den Playoffs weiterhin ein Heimspiel.

AFC Wild Card Round: #5 Bills (4-2) at #4 Steelers (4-2) Die Bills konnten sich in dieser Woche entspannen, sie hatten frei. Und mussten zusehen, wie die Patriots sich etwas absetzten. Aktuell ginge es für Buffalo in den Playoffs nach Pittsburgh, die Steelers verloren ein denkwürdiges Spiel bei den Bengals mit einem wilden Schlagabtausch der beiden Quarterbacks Aaron Rodgers und Joe Flacco. Die Defense der Steelers bleibt ein Problem. Dennoch führt die Franchise noch immer die AFC North an. Auch weil die Bengals, Browns und Ravens aktuell keine wirkliche Konkurrenz sind

