Nie gefährdeter Sieg

NFL: Pittsburgh Steelers besiegen Miami Dolphins und machen Schritt Richtung AFC-North-Titel

  • Aktualisiert: 16.12.2025
  • 07:42 Uhr
  • Kai Esser

Die Pittsburgh Steelers haben zum Abschluss des 15. Spieltags der NFL einen deutlichen Sieg gefeiert. Gegen die Miami Dolphins setzte sich Pittsburgh mit 28:15 durch.

Im Monday Night Game des 15. Spieltags haben die Pittsburgh Steelers einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Gegen die Miami Dolphins gewannen die Steelers mit 28:15. Damit hält Pittsburgh die Baltimore Ravens auf Abstand.

Bester Läufer der Steelers war Kenneth Gainwell mit 80 Rushing Yards bei nur zwölf Läufen, insgesamt kommt er auf 126 Scrimmage Yards.

NFL: Saison der Miami Dolphins offiziell zu Ende

Die Dolphins hatten lange kein Mittel, drei der ersten fünf Drives endeten in einem Punt, einer in einem Field Goal und einer in einer Interception von Tua Tagovailoa. Der machte mit sonst 22 (von 28) angekommenen Pässen und 253 Yards bei zwei Touchdowns keine schleche Figur.

Erfolgreichster Running Back der Dolphins war De'Von Achane mit 60 Rushing Yards, insgesamt erliefen die Dolphins jedoch nur 63 Yards auf dem Boden - zu wenig, um den Steelers nachhaltig gefährlich zu werden.

Achane war es auch, der mit sechs Catches für 67 Yards der erfolgreichste Passempfänger der Dolphins war. Knapp dahinter folgt Tight End Darren Waller, der neben 66 Yards auch die beiden Passing Touchdowns von Tua fing. Jaylen Waddle beendete das Spiel mit zwei Catches für 26 Yards.

Miami ist mit einer Bilanz von 6-8 damit offiziell von den Playoffs eliminiert, in der kommenden Woche reisen die Cincinnati Bengals nach Florida. Zeitgleich bekommen es die Steelers, die nun bei 8-6 stehen, auswärts mit den Detroit Lions zu tun.

