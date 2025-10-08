- Anzeige -
- Anzeige -
ALLE NFL-Highlights auf Joyn

NFL Playoff Picture 2026: Denver Broncos als erstes Team im Championship Game - Spiele der Postseason im Überblick

  • Aktualisiert: 18.01.2026
  • 02:36 Uhr
  • ran.de

Die vier Partien in der Divisional Round stehen fest. ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

Die NFL-Playoffs sind in vollem Gange.

Die vier Partien der Divisional Round stehen fest.

Nach den dramatischen Siegen der Los Angeles Rams und Chicago Bears am Samstag setzten sich am Sonntag in nicht weniger engen Spielen die Buffalo Bills, San Francisco 49ers und New England Patriots durch.

Am Montag komplettierten die Houston Texans mit ihrem Sieg bei den Pittsburgh Steelers die zweite Playoff-Runde.

Die Denver Broncos und Seattle Seahawks hatten ihre Tickets bereits über die Regular Season gebucht.

Wer trifft in der Postseason auf wen? ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

- Anzeige -
- Anzeige -
NFL, American Football Herren, USA Indianapolis Colts at Seattle Seahawks Dec 14, 2025; Seattle, Washington, USA; Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) audibles over center against the Indi...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFC Divisional Round: #5 Los Angeles Rams (12-5) at #2 Chicago Bears (11-6)

Die Bears schafften in der Wild Card Round gegen die Green Bay Packers das größte Playoff-Comeback im vierten Quarter seit den Patriots im Super Bowl LI gegen die Atlanta Falcons.

Der Lohn: ein weiteres Postseason-Heimspiel. Gegner sind die Los Angeles Rams, die den Krimi bei den Carolina Panthers für sich entschieden.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFC Divisional Round: #6 San Francisco 49ers (12-5) at #1 Seattle Seahawks (14-3)

Die 49ers schalteten in der Wild Card Round den Titelverteidiger aus Philadelphia aus. In den Divisional Playoffs muss das verletzungsgeplagte Team von Head Coach Kyle Shanahan bei den topgesetzten Seattle Seahawks ran.

Dieses Duell gab es in San Francisco bereits in Week 18 der Regular Season - dort gewann Seattle dank einer starken Defense-Leistung mit 13:3.

AFC Divisional Round: #5 Houston Texans (12-5) at #2 New England Patriots (14-3)

Die New England Patriots gewannen zum ersten Mal seit 2019 die AFC East und gegen die Los Angeles Chargers erstmals seit Super Bowl LIII gegen die Rams wieder ein Playoff-Spiel.

In den Divisional Playoffs dürfen Drake Maye und Co. nochmal zu Hause ran. Gegner sind die Houston Texans, die bei den Pittsburgh Steelers siegten.

- Anzeige -

AFC Championship Game: tbd at #1 Denver Broncos (14-3)

Das Endspiel um den AFC-Teilnehmer des Super Bowls LX steigt am Sonntag, 25.1. um 21:00 in Denver. Die Broncos empfangen den Sieger der Partie New England Patriots gegen Houston Texans

- Anzeige -

NFC Championship Game: tbd at tbd

DAs Finale in der NFC steigt in der Nacht von Sonntag, 25. auf Montag, 26.1. ab 0:30 Uhr.

- Anzeige -

NFL Playoff Picture bis zum Super Bowl 2026

- Anzeige -
NFL Playoff Picture 2026
NFL Playoff Picture 2026© ran

Auch interessant: NFL: Pittsburgh Steelers unattraktiv? Offene Trainerstellen gerankt

- Anzeige -

NFL-Playoffs: Spielplan in der Übersicht

NFL
17.01.2026
22:30
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
30:33
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
n.V.
18.01.2026
02:00
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
6:24
Pause
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
18.01.2026
21:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
-:-
Houston Texans
Houston Texans
Texans
19.01.2026
00:30
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
-:-
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
- Anzeige -
Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA AFC Divisional Round-Buffalo Bills at Denver Broncos Jan 17, 2026; Denver, CO, USA; Buffalo Bills defensive end Greg Rousseau (50) pressures Denver Broncos quarte...
News

NFL-Playoffs: Denver Broncos siegen - und verlieren Bo Nix

  • 18.01.2026
  • 03:51 Uhr
NFL, American Football Herren, USA AFC Divisional Round-Buffalo Bills at Denver Broncos Jan 17, 2026; Denver, CO, USA; Denver Broncos defensive tackle Malcolm Roach (97) tackles Buffalo Bills quart...
News

NFL-Playoffs: Broncos siegen in Overtime - Allens Höllenserie hält

  • 18.01.2026
  • 02:24 Uhr
Harbaugh findet neues Team
News

"Es sind die Giants": John Harbaugh unterschreibt in New York

  • 17.01.2026
  • 23:37 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: NFL veröffentlicht Trailer zur Halftime-Show

  • 17.01.2026
  • 22:57 Uhr
Vince Lombardy Trophy
News

Wer gewinnt den Super Bowl? KIs sind sich einig!

  • 17.01.2026
  • 22:56 Uhr
October 16, 2024, Tampa, Florida, USA: Tampa Bay Buccaneers offensive tackle Lorenz Metz directs vehicle traffic at Feeding Tampa Bay on Wednesday, Oct. 16, 2024, in Tampa. Tampa USA - ZUMAs70_ 077...
News

New England Patriots holen deutschen Spieler

  • 17.01.2026
  • 22:56 Uhr

NFL: Broncos-Fans finden altes Foto von Josh Allens Frau Hailee Steinfeld

  • Video
  • 01:27 Min
  • Ab 0
Sam Darnold
News

Seahawks: Darnold-Einsatz weiter unklar

  • 17.01.2026
  • 18:33 Uhr

Nach Steelers-Rücktritt: Mike Tomlin unterstützt Tochter bei Turn-Wettkampf

  • Video
  • 01:15 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA NFC Wild Card Round-Green Bay Packers at Chicago Bears Jan 10, 2026; Chicago, IL, USA; Green Bay Packers head coach Matt Lafleur walks off the field after an NFC ...
News

Packers verlängern mit Head Coach langfristig - GM soll folgen

  • 17.01.2026
  • 12:33 Uhr