NFL - John Harbaugh unterschreibt bei den New York Giants

  • Aktualisiert: 17.01.2026
  • 23:37 Uhr
  • SID

John Harbaugh hat nach seiner Entlassung bei den Baltimore Ravens einen neuen Trainerjob in der NFL gefunden.

Wie der 63-jährige John Harbaugh am Samstag gegenüber US-Medien bestätigte, habe er einen Fünfjahresvertrag bei den New York Giants unterschrieben. Eine offizielle Bestätigung durch die Franchise aus dem "Big Apple" stand noch aus.

"Es sind die New York Football Giants. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen", sagte Harbaugh gegenüber "The Athletic": "Ich weiß, wie großartig unsere Fans sind. Ich habe sie aus nächster Nähe gesehen. Wir werden ein Team aufbauen, das einen Footballstil spielen wird, auf den sie stolz sein können."

Harbaugh hatte vor seiner Entlassung 18 Jahre lang als Head  Coach in Baltimore gearbeitet. In dieser Zeit feierte er 180 Siege in der regulären Saison mit den Ravens und gewann im Februar 2013 durch einen 34:31-Sieg gegen die San Francisco 49ers, damals mit Harbaughs Bruder Jim an der Seitenlinie, den Super Bowl.

In New York soll John Harbaugh, der in dieser Saison mit den Ravens nicht den Einzug in die Playoffs schaffte, nun die Giants nach langer Leidenszeit wieder zu einem Spitzenteam formen. Die laufende Spielzeit hatten diese mit einer Bilanz von 4:13 Siegen beendet.

