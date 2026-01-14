- Anzeige -
NFL: New England Patriots verstärken sich mit deutschem Spieler - Chance auf einen Playoff-Einsatz besteht

  • Aktualisiert: 17.01.2026
  • 22:56 Uhr
  • Christian Stüwe

Große Chance für Lorenz Metz: Die New England Patriots verpflichten den Offensive Tackle für ihr Practice Squad. Sogar ein Einsatz in den Playoffs wäre möglich.

Die Franchise teilte in der Nacht auf Mittwoch deutscher Zeit mit, dass sie den 28-Jährigen aus dem Practice Squad der Tampa Bay Buccaneers geholt hat.

Die Maßnahme ist wohl eine Reaktion auf die Probleme der Offensive Line der Patriots im Wildcard-Spiel gegen die Chargers (16:3).

Metz könnte bereits in der Divisional Round gegen die Houston Texans am Sonntag (21 Uhr im Liveticker auf ran.de) aktiviert werden.

Der Tackle aus Neuötting in Bayern fand über das International Players Pathway Program (IPPP) in die NFL. Die Chicago Bears nahmen ihn 2023 als Undraftet Free Agent unter Vertrag.

Wird Lorenz Metz der nächste Deutsche bei den Patriots?

Die letzten beiden Spielzeiten verbrachte Metz im Practice Squad der Buccaneers, in seiner College-Zeit absolvierte er 43 Spiele für die Cincinnati Bearcats. In Deutschland spielte er zuvor für die Kirchdorf Wildcats.

Auf seinen ersten NFL-Einsatz wartet Metz allerdings noch. Klappt es nun in New England?

Bei den Patriots würde er auf jeden Fall eine deutsche Tradition weiterführen. Sebastian Vollmer gewann als Offensive Tackle zwei Super Bowls mit der Franchise, Fullback Jakob Johnson war von 2019 bis 2021 für die Patriots aktiv.

