NFL Playoff Picture 2026: Denver Broncos, New England Patriots, Seattle Seahawks und Los Angeles Rams in den Championship Games
- Aktualisiert: 19.01.2026
- 04:09 Uhr
Die Championship Games stehen fest. ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.
Die NFL-Playoffs gehen in die ganz heiße Phase.
Mit den Seattle Seahawks, Los Angeles Rams, Denver Broncos und New England Patriots stehen die vier Teilnehmer der Championship Games fest.
ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.
AFC Championship Game: #2 New England Patriots (14-3) at #1 Denver Broncos (14-3)
Das Endspiel um den AFC-Teilnehmer des Super Bowls LX steigt am Sonntag um 21:00 Uhr in Denver. Die Broncos empfangen die New England Patriots.
Denver setzte sich dramatisch in Overtime gegen Buffalo durch, verlor aber Quarterback Bo Nix. Die Patriots siegten in einer wilder Partie mit insgesamt acht Turnovern gegen die Houston Texans.
NFC Championship Game: #5 Los Angeles Rams (12-5) at #1 Seattle Seahawks (14-3)
Das Finale in der NFC steigt in der Nacht auf Montag um 0:30 Uhr im Lumen Field von Seattle zwischen den Seahawks und den Rams.
Die Seahawks überrollten in der Divisional Round Super-Bowl-Gastgeber San Francisco mit 41:6. Die Rams siegten auf dramatische Weise nach Overtime bei den Bears.
NFL Playoff Picture bis zum Super Bowl 2026
