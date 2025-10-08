- Anzeige -
NFL Playoff Picture 2026: Denver Broncos, New England Patriots, Seattle Seahawks und Los Angeles Rams stehen in den Championship Games

  • Aktualisiert: 19.01.2026
  • 08:22 Uhr
  • ran.de

Die Championship Games stehen fest. ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

Die NFL-Playoffs gehen in die ganz heiße Phase.

Mit den Seattle Seahawks, Los Angeles Rams, Denver Broncos und New England Patriots stehen die vier Teilnehmer der Championship Games fest.

ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

NFL, American Football Herren, USA Indianapolis Colts at Seattle Seahawks Dec 14, 2025; Seattle, Washington, USA; Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) audibles over center against the Indi...

AFC Championship Game: #2 New England Patriots (14-3) at #1 Denver Broncos (14-3)

Das Endspiel um den AFC-Teilnehmer des Super Bowls LX steigt am Sonntag um 21:00 Uhr in Denver. Die Broncos empfangen die New England Patriots.

Denver setzte sich dramatisch in Overtime gegen Buffalo durch, verlor aber Quarterback Bo Nix. Die Patriots siegten in einer wilder Partie mit insgesamt acht Turnovern gegen die Houston Texans.

NFC Championship Game: #5 Los Angeles Rams (12-5) at #1 Seattle Seahawks (14-3)

Das Finale in der NFC steigt in der Nacht auf Montag um 0:30 Uhr im Lumen Field von Seattle zwischen den Seahawks und den Rams.

Die Seahawks überrollten in der Divisional Round Super-Bowl-Gastgeber San Francisco mit 41:6. Die Rams siegten auf dramatische Weise nach Overtime bei den Bears.

NFL Playoff Picture bis zum Super Bowl 2026

NFL Playoff Picture 2026
NFL Playoff Picture 2026© ran

NFL-Playoffs: Spielplan in der Übersicht

NFL
17.01.2026
22:30
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
30:33
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
n.V.
18.01.2026
02:00
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
6:41
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
18.01.2026
21:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
16:28
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
19.01.2026
00:30
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
20:17
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
n.V.
