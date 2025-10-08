Die NFL -Playoffs gehen in die ganz heiße Phase.

Die Championship Games stehen fest. ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

AFC Championship Game: #2 New England Patriots (14-3) at #1 Denver Broncos (14-3)

Das Endspiel um den AFC-Teilnehmer des Super Bowls LX steigt am Sonntag um 21:00 Uhr in Denver. Die Broncos empfangen die New England Patriots.

Denver setzte sich dramatisch in Overtime gegen Buffalo durch, verlor aber Quarterback Bo Nix. Die Patriots siegten in einer wilder Partie mit insgesamt acht Turnovern gegen die Houston Texans.