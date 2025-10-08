ALLE NFL-Highlights auf Joyn
NFL Playoff Picture 2026: Patriots im Super Bowl - Seahawks und Rams spielen Gegner aus
- Aktualisiert: 26.01.2026
- 01:38 Uhr
Die Championship Games stehen fest. ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.
Die NFL-Playoffs steht vor dem großen Höhepunkt.
Nachdem in der AFC mit den New England Patriots der Teilnehmer für Super Bowl LX in San Francisco gefunden wurde, ermitteln in der NFC Seattle Seahawks und Los Angeles Rams den Gegner..
AFC Championship Game: #2 New England Patriots (14-3) at #1 Denver Broncos (14-3)
Die New England Patriots setzen sich bei den Denver Broncos bei wildem Schneetreiben durch. In der von den Defensiven geprägten Partien entscheidet ein Field Goal von Patriots-Kicker Borregales die Partie.
Damit steht New England erstmals seit der Brady-Ära wieder im Super Bowl.
NFC Championship Game: #5 Los Angeles Rams (12-5) at #1 Seattle Seahawks (14-3)
Das Finale in der NFC steigt in der Nacht auf Montag um 0:30 Uhr im Lumen Field von Seattle zwischen den Seahawks und den Rams.
Die Seahawks überrollten in der Divisional Round Super-Bowl-Gastgeber San Francisco mit 41:6. Die Rams siegten auf dramatische Weise nach Overtime bei den Bears.
Super Bowl LX in San Francisco: #2 New England Patriots (14-3) vs tbd
Super Bowl LX steigt in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar um 0:30 Uhr deutscher Zeit.
NFL Playoff Picture bis zum Super Bowl 2026
NFL-Playoffs: Spielplan in der Übersicht
