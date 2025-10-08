- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

AFC Championship Game: #2 New England Patriots (14-3) at #1 Denver Broncos (14-3) Die New England Patriots setzen sich bei den Denver Broncos bei wildem Schneetreiben durch. In der von den Defensiven geprägten Partien entscheidet ein Field Goal von Patriots-Kicker Borregales die Partie. Damit steht New England erstmals seit der Brady-Ära wieder im Super Bowl.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFC Championship Game: #5 Los Angeles Rams (12-5) at #1 Seattle Seahawks (14-3) Das Finale in der NFC steigt in der Nacht auf Montag um 0:30 Uhr im Lumen Field von Seattle zwischen den Seahawks und den Rams. Die Seahawks überrollten in der Divisional Round Super-Bowl-Gastgeber San Francisco mit 41:6. Die Rams siegten auf dramatische Weise nach Overtime bei den Bears.

Super Bowl LX in San Francisco: #2 New England Patriots (14-3) vs tbd Super Bowl LX steigt in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar um 0:30 Uhr deutscher Zeit.

- Anzeige -

NFL Playoff Picture bis zum Super Bowl 2026

- Anzeige -

NFL Playoff Picture 2026 © ran

- Anzeige -

NFL-Playoffs: Spielplan in der Übersicht

- Anzeige -