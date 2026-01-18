NFL: Denver Broncos ohne Bo Nix - kann dieser Ersatzmann sein Ex-Team schlagen?

Die Denver Broncos stehen vor einer Mammutaufgabe: Ohne ihren verletzten Starting Quarterback Bo Nix müssen sie das AFC Championship Game bestreiten. Wer ersetzt ihn und wie stehen die Chancen der Broncos? Es war ein atemberaubendes Playoff-Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Denver Broncos. Bills-Quarterback Josh Allen verbuchte knapp 350 Scrimmage Yards und drei Touchdowns. Auf der anderen Seite hielt Broncos-Signal-Caller Bo Nix mit etwas über 300 Scrimmage Yards und ebenfalls drei Touchdowns dagegen. Ein Spektakel, in dem beide Teams den Sieg verdient gehabt hätten. Die Highlights der NFL auf Joyn

NFL: Playoff-Spiele im Relive auf Joyn Am Ende setzten sich die Broncos dank eines Field Goals in der Overtime durch, der Jubel im Mile High Stadium war riesig. Erstmals seit 2015 steht Denver wieder in einem AFC Championship Game. Doch die Euphorie hielt nicht lange.

- Anzeige -

- Anzeige -

Broncos: Bo Nix verpasst Rest der NFL-Playoffs Nach und nach machte sich eine Hiobsbotschaft breit, die die Stimmung in der Broncos-Organisation schlagartig trübte. Beim drittletzten Play der Overtime, einem Quarterback-Sweep nach links, der in einem Raumverlust von zwei Yards endete, wurde Nix getackelt. Auch interessant: NFL - Buffalo Bills: Umstrittenes Play vs. Denver Broncos – Brandin Cooks äußert sich Für die Zuschauer zunächst kaum erkennbar, folgten die schlechte Nachricht erst nach dem Abpfiff: Head Coach Sean Payton erklärte, Nix habe sich bei dieser Aktion einen Bruch des Sprunggelenks zugezogen und werde den Broncos für den Rest der Playoffs fehlen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Stattdessen muss im AFC Championship Game nun Jarrett Stidham als Starter auflaufen, Sam Ehlinger wird als Backup fungieren. Darüber hinaus wurde Ben DiNucci noch für das Practice Squad verpflichtet. "Ich würde fairerweise sagen, angesichts dessen, was ihr gesehen habt, was sehr wenig war: Er ist ready", sagte Payton über Stidham.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Haben die Denver Broncos noch Super-Bowl-Chancen? Zweifellos eine sehr schwere Aufgabe für Stidham und die Broncos. In seinen wenigen Starts hat Stidham zwar gezeigt, dass er in dieser Liga funktionieren kann. Doch in einer Drucksituation wie dieser mit der Season on the Line musste er sich bislang noch nicht beweisen. Buffalo Bills: Bill Belichick wohl kein Thema als neuer Head Coach Hinzu kommt: Er kennt die Abläufe der Starter-Offense nicht ansatzweise so gut wie Nix, und er bringt nicht dessen aktuelle Spielpraxis und den Rhythmus mit, auch wenn er mit 29 Jahren älter ist. Im Kern gibt es zwei Szenarien: Entweder spielt Stidham, als hätte er nie etwas anderes gemacht, und führt Denver als Backup wie 2017 Nick Foles die Philadelphia Eagles bis in den Super Bowl. Oder es folgt ein herber Blowout gegen die New England Patriots.

- Anzeige -