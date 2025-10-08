- Anzeige -
NFL Playoff Picture 2026: Patriots und Seahawks im Super Bowl - Neuauflage aus Brady-Zeit

  • Aktualisiert: 26.01.2026
  • 04:19 Uhr
  • ran.de
Article Image Media

Die Super Bowl Teilnehmer stehen fest. ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

Die NFL-Playoffs steht vor dem großen Höhepunkt.

Nachdem in der AFC mit den New England Patriots der Teilnehmer für Super Bowl LX in San Francisco gefunden wurde, ermitteln in der NFC Seattle Seahawks und Los Angeles Rams den Gegner..

ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

NFL, American Football Herren, USA Indianapolis Colts at Seattle Seahawks Dec 14, 2025; Seattle, Washington, USA; Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14)

AFC Championship Game: #2 New England Patriots (14-3) at #1 Denver Broncos (14-3)

Die New England Patriots setzen sich bei den Denver Broncos bei wildem Schneetreiben mit 10:7 durch. In der von den Defensiven geprägten Partien entscheidet ein Field Goal von Patriots-Kicker Borregales die Partie.

Damit steht New England erstmals seit der Brady-Ära wieder im Super Bowl.

NFC Championship Game: #5 Los Angeles Rams (12-5) at #1 Seattle Seahawks (14-3)

Die Seattle Seahawks haben die Neuauflage des Super Bowls aus dem Jahr 2015 perfekt gemacht. Die Truppe von Head Coach Mike Macdonald setzte sich gegen die Los Angeles Rams mit 31:27 durch.

Super Bowl LX in San Francisco: New England Patriots (14-3) vs Seattle Seahawks (14-3)

Super Bowl LX steigt in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar um 0:30 Uhr deutscher Zeit.

NFL Playoff Picture bis zum Super Bowl 2026

NFL Playoff Picture 2026
NFL Playoff Picture 2026© ran

Auch interessant: NFL: Pittsburgh Steelers unattraktiv? Offene Trainerstellen gerankt

NFL-Playoffs: Spielplan in der Übersicht

NFL
25.01.2026
21:00
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
10:7
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
26.01.2026
00:30
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
27:31
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams

Auch interessant: Thriller in Seattle - Seahawks buchen Super Bowl Ticket

