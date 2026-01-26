Super Bowl LX in San Francisco steht
NFL Playoffs: Thriller in Seattle - Seahawks buchen Super-Bowl-Ticket
- Veröffentlicht: 26.01.2026
- 04:03 Uhr
- ran.de
Die Seattle Seahawks machen ihre vierte Super Bowl Teilnahme perfekt. Der angeschlagene Sam Darnold spielt groß auf.
Die Seattle Seahawks haben die Neuauflage von Super Bowl XLIX perfekt gemacht. Die Mannschaft von der Westküste im Norden der USA setzte sich im heimischen Lumen Field im NFC Championship Game der NFL-Playoffs gegen die Los Angeles Rams mit 31:27 (10:3, 7:10, 14:14, 0:0) durch und steht damit in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar im Super Bowl in San Francisco.
Dort kommt es zum erneuten Duell mit den New England Patriots, die sich wenige Stunden zuvor gegen die Denver Broncos mit 10:7 durchgesetzt hatten. Bereits im Jahr 2015 waren beide Teams aufeinandergetroffen, das Spiel gipfelte in der Entscheidung des damaligen Seahawks-Head-Coachs Pete Carroll, der sich an der 2-Yard-Linie für einen Pass entschied, statt mit Marshawn Lynch die kurze Distanz zu laufen. Das 28:24 war der vierte Super Bowl Sieg der Patriots.
Das dritte Duell der besten Defense (Seahawks) gegen die beste Offense (Rams) lieferte von Beginn an Spektakel. Der angeschlagene Sam Darnold ließ kaum erkennen, dass ihn eine Verletzung der schrägen Bauchmuskulatur beeinträchtige.
Der Quarterback setzte seine Receiver – insbesondere Jaxson Smith-Njigba – in Szene. Darnold brachte es auf 346 Yards und drei Touchdown-Pässe auf Smith-Njigba, Jake Bobo und den Ex-Ram Cooper Kupp. JSN kam auf 153 Yards bei 10 Anspielen – allein in der ersten Hälfte waren es schon 115 bei 7 Pässen.
Witherspoon mit entscheidender Aktion
Zudem lieferte auch Running Back Kenneth Walker ab, der mit seinen Läufen und gefangenen Pässen nicht nur einen Touchdown erzielte, sondern mit über 100 Yards Raumgewinn die Rams-Defense immer wieder vor Probleme stellte.
Auf Seiten der Rams war auch Matt Stafford immer wieder für spektakuläre Plays zu haben, brachte 22 seiner 35 Pässe für drei Touchdowns an den Mann. Im entscheidenden Moment war dann aber doch die mit nur 17,2 zugelassenen Punkten beste Defense der Liga zur Stelle.
Devon Witherspoon verteidigte Staffords Pass auf Terrance Ferguson 5 Minuten vor Ende, so dass die Gastgeber ihre 31:27-Führung behaupteten.
Strafe bringt Rams zurück ins Spiel
Spektakuläre Wendungen nahm das High-Scoring Game immer wieder. Nachdem die Rams die Seahawks nach der Pause bei 13:17 gestoppt hatten, ließ Xavier Smith den Punt fallen, Darnold bediente im nächsten Play Bobo für den Touchdown.
Doch die Rams antworteten umgehend mit einem 4 Play-75-Yard-Touchdown-Drive, abgeschlossen von Davante Adams. Nachdem die postwende Antwort erneut ein Touchdown der Seahawks war, schien der folgende Drive der Rams beendet, als Tariq Wooolen bei 3. Versuch und 12 zu überbrücken, den Pass auf Nacua verteidigte, anschließend aber zu ausgiebig und mit Häme in Richtung Rams-Bank feierte, so dass die Referees auf Taunting entschieden – und somit neuer erster Versuch für Los Angeles entschieden.
Den umgehend nächsten Pass schickte Stafford erneut auf Nacua, der von Woolen verteidigt wurde, über 34 Yards in die Endzone – 27:31. Nach einem Punt der Seahawks folgte der entscheidende Auftritt von Seattles Verteidigung bei viertem Versuch und vier Yards 4:54 Minuten vor Ende. Im Anschluss spielte Seattle die Uhr herunter.
Für Seattle ist es nach den Jahren 2006, 2014 und 2015 die vierte Teilnahme am Super Bowl.