Die Detroit Lions brachten zuletzt einen Vorschlag zur Änderung der Setzliste in den NFL-Playoffs ein. Angeblich soll Roger Goodell höchst selbst hinter der Idee stecken.

Kommt es in den Playoffs der NFL zu einer Revolution? Mitte März brachten die Detroit Lions offiziell einen Vorschlag zur Änderung der Setzliste in der Postseason ein. Doch angeblich waren die Lions gar nicht Urheber dieser Idee.

Denn wie "NBC" berichtet, soll Commissioner Roger Goodell höchst selbst die Lions ermutigt haben, den Änderungsantrag einzubringen. So soll der 66-Jährige ein glühender Verfechter davon sein, die Playoffs zu verändern.

Der Vorschlag der Lions sieht vor, dass das Heimrecht in den Playoffs künftig nicht mehr aufgrund der Platzierung in der Division, sondern anhand der Gesamtbilanz in der Regular Season gilt. Divisionsieger würden damit zwar weiterhin die Playoffs erreichen, aber kein automatisches Heimspiel mehr erhalten.

Goodell als angeblicher Treiber hinter den Plänen will dem Bericht zufolge erreichen, dass die reguläre Saison bis zum Ende spannend bleibt. Angeblich soll er beim jüngsten Liga-Meeting sichtlich verärgert darüber gewesen sein, dass der Vorschlag der Lions - und damit auch sein eigener - auf Widerstand gestoßen ist.