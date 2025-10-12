- Anzeige -
NFL-Playoffs heute live: Übertragung im TV, Livestream & Ticker - wer zeigt welche Spiele der Wild Card Round?

  • Aktualisiert: 11.01.2026
  • 14:24 Uhr
  • ran.de

Die Regular Season 2025 der NFL ist beendet. Hier erfahrt ihr alles zum Zeitplan, wo ihr die Postseason-Spiele live sehen könnt und wo ihr Highlights und Liveticker findet.

Die NFL-Saison 2025/26 begann mit dem Season Opener zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys im September und endet mit dem Super Bowl 2026 am 8. Februar im Levi’s Stadium. Nach dem Abschluss der Regular Season beginnt mit den Playoffs im Januar die heiße Phase.

Weiter im Rennen um den Einzug ins NFL-Finale sind aus der AFC: Denver Broncos, New England Patriots, Jacksonville Jaguars, Pittsburgh Steelers, Houston Texans, Buffalo Bills und die LA Chargers.

In der NFC spielen folgende Teams um den Einzug in de Super Bowl: Seattle Seahawks, Chicago Bears, Philadelphia Eagles, Carolina Panthers, LA Rams, San Francisco 49ers und die Green Bay Packers.

Baltimore Ravens quarterback Lamar Jackson (8) warms up before facing the Pittsburgh Steelers at M&T Bank Stadium in Baltimore, Maryland, on Sunday, December 7 2025. PUBLICATIONxNOTxINxUSA BAL20251...

Kein NFL-Highlight verpassen! Alle Zusammenfassungen gibt es auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Hier findet ihr alle Informationen zu Free-TV-Übertragungen, Livestreams und Livetickern für die NFL-Playoffs.

Wo laufen die NFL-Playoffs 2026 heute ? Free-TV und Livestream im Überblick

Die NFL begeistert Fans in Deutschland mit zahlreichen Übertragungsoptionen. Im Free-TV zeigt RTL alle Playoff-Spiele und den Super Bowl LX.

Livestream:

  • NFL Game Pass: Alle Spiele live im US-Originalton (kostenpflichtiges Abo notwendig).
  • DAZN: Alle Spiele live (kostenpflichtiges Abo notwendig)
  • ran.de und Joyn: Kostenloser 24/7-Livestream des NFL Networks - mit Highlights, Relives, Hintergrundberichten und mehr. Dazu findet ihr immer Highlights zu allen Playoff-Partien.
  • Zudem gibt es auf ran.de Liveticker zu allen Spielen und einen Konferenz-Liveticker

Den NFL-Spielplan 2025/26 auf ran.de entdecken.

NFL Playoffs 2025 heute live: Wie sieht die Wild Card Round aus?

NFL-Playoffs live: Wann finden die einzelnen Runden statt?

  • Wild Card Round: 10. bis 12. Januar 2026 (bis 13. Januar deutscher Zeit)
  • Divisional Round: 17. und 18. Januar 2026 (bis 19. Februar deutscher Zeit)
  • Conference Championship Games: 25. Januar 2026 (bis 26. Januar deutscher Zeit)
  • Super Bowl LX: 8. Februar 2026 (9. Februar deutscher Zeit)
NFL Playoffs und Super Bowl 2026

Die Playoffs starten am 10. Januar 2026 mit der Wild Card Round. RTL zeigt alle Spiele live im Free-TV, inklusive Divisional Round und Conference Finals. Der Super Bowl LX (8. Februar 2026, Levi’s Stadium) ist bei RTL, DAZN und im NFL Game Pass zu sehen. Auf ran.de bieten wir Liveticker, Highlight-Videos und Analysen.

Alles zum Super Bowl 2026 auf ran.de

Die besten Plattformen für NFL-Fans 2025/26

ran.de und Joyn: Kostenlose Liveticker, Highlights, NFL Network Stream. Dazu die wichtigsten News, Clips und Interviews rund um die NFL.

@ransport: Folgt unseren Social-Media-Kanälen auf Youtube, Instagram, TikTok und Facebook für Memes, Highlights, Fakten und News rund um die NFL.

RTL/NITRO: Bis zu drei Free-TV-Spiele pro Woche, Playoffs, Super Bowl.

RTL+: Exklusive Livestreams (kostenpflichtig).

DAZN: Nachtspiele, "RedZone", Sonntagsspiele (kostenpflichtig).

NFL Game Pass: Alle Spiele live (kostenpflichtig).

FAQ: Häufig gestellte Fragen zur NFL-Übertragung 2025/26

Welcher Sender überträgt die NFL 2025 im Free-TV? RTL zeigt alle Playoffs und den Super Bowl LX.

Wo kann ich NFL-Spiele kostenlos streamen? Auf ran.de und Joyn gibt es das NFL Network im kostenlosen Stream sowie Highlights zu allen Spielen und Liveticker.

Was kostet der NFL Game Pass 2025? Ab 19,99 €/Monat via DAZN/Prime Video.

Wie kann ich den Super Bowl 2026 sehen? Live bei RTL, DAZN oder im NFL Game Pass am 8. Februar 2026.

NFL-Playoffs: Der aktuelle Spielplan

NFL
10.01.2026
22:30
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
34:31
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
11.01.2026
02:00
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
27:31
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
11.01.2026
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
-:-
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
11.01.2026
22:30
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
-:-
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
12.01.2026
02:15
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
-:-
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
13.01.2026
02:15
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
-:-
Houston Texans
Houston Texans
Texans
Mehr News und Videos zur NFL
Seattle zieht erstmals seit 2022 in die Playoffs ein
News

Spielplan der NFL-Playoffs steht fest

  • 11.01.2026
  • 15:13 Uhr
JJ McCarthy (Minnesota Vikings)
News

NFL bestraft J.J. McCarthy wegen viraler Szene

  • 11.01.2026
  • 14:07 Uhr
Chicago Bears quarterback Caleb Williams (18) celebrates beating the Green Bay Packers during an NFL, American Football Herren, USA wild-card playoff football game at Soldier Field in Chicago on Sa...
News

Chicagos Comeback-Könige: Wie lange geht das noch gut?

  • 11.01.2026
  • 12:22 Uhr
imago images 1070968201
News

ran Hot Takes: Bills verlieren in Jacksonville

  • 11.01.2026
  • 11:54 Uhr
Miami Dolphins v New England Patriots - NFL 2025
News

Wild Card Round: Prime Time für Maye und Rodgers

  • 11.01.2026
  • 11:42 Uhr
NFL Playoff Picture 2026 Wild Card
News

Playoff Picture: Hammerlos für Steelers - Top-Duell in Philly

  • 11.01.2026
  • 11:41 Uhr
2198206555
News

Broncos oder Bills? Icke und Mattis tippen NFL-Playoffs

  • 11.01.2026
  • 11:39 Uhr
December 28, 2025: Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) drops back against the Carolina Panthers during the first half of the NFL, American Football Herren, USA matchup in Charlotte, NC. (...
News

KI tippt Playoffs: Dieses Team gewinnt den Super Bowl

  • 11.01.2026
  • 11:37 Uhr
Baltimore Ravens v Cleveland Browns - NFL 2025
News

Coaching Ticker: Harbaugh trifft wohl erste Entscheidung

  • 11.01.2026
  • 11:37 Uhr
Green Bay Packers v Minnesota Vikings - NFL 2025
News

Kommentar: Dieses Packers-Fiasko muss Folgen haben

  • 11.01.2026
  • 10:57 Uhr