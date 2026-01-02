- Anzeige -
american football

NFL Playoffs heute: Spielplan der Wild Card Round - Termine und Uhrzeiten der Postseason bis zum Super Bowl

  • Aktualisiert: 10.01.2026
  • 18:15 Uhr
  • Tobias Wiltschek
Article Image Media

Auch wenn die genauen Paarungen noch nicht feststehen, können die Fans schon einmal die Postseason planen.

Von Tobias Wiltschek

Noch steht ein Spieltag in der Regular Season der NFL an. Am kommenden Wochenende fallen die letzten Entscheidungen darüber, welche Teams an den Playoffs teilnehmen werden.

Doch schon jetzt können die Fans für die Postseason planen. Denn die genauen Termine und Kickoff-Zeiten für die Playoff-Spiele stehen fest.

Für die zahlreichen NFL-Fans aus Deutschland bedeutet der Spielplan, dass sie sich auf lange Nächte einstellen müssen. Denn am frühen Abend um 19 Uhr, wenn in der Regular Season viele Spiele beginnen, erfolgt nur bei einem der insgesamt 13 Partien der Kickoff.

Zwei Spiele beginnen um 21 Uhr und drei um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Die restlichen Partien, inklusive des Super Bowls, starten bei uns erst nach Mitternacht.

NFL: Der genaue Zeitplan der Playoffs

Spielplan Wild-Card Round

NFL
10.01.2026
22:30
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
-:-
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
11.01.2026
02:00
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
-:-
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
11.01.2026
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
-:-
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
11.01.2026
22:30
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
-:-
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
12.01.2026
02:15
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
-:-
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
13.01.2026
02:15
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
-:-
Houston Texans
Houston Texans
Texans
NFL-Playoffs: Die Spiele im Relive auf Joyn

Die Highlights und Relives aller Playoff-Spiele findet ihr auf Joyn. Die Termine der Relives:

Sonntag, 6:00 Uhr: Packers at Bears

Sonntag, 9:00 Uhr: Rams at Panthers

Sonntag, 12:00 Uhr: Packers at Bears

Sonntag, 15:00 Uhr: Rams at Panthers

Sonntag, 22:30 Uhr: Packers at Bears

Montag, 6:00 Uhr: Bills at Jaguars

Montag, 9:00 Uhr: 49ers at Eagles

Montag, 20:00 Uhr: Bills at Jaguars

Montag, 22:30 Uhr: 49ers at Eagles

Dienstag, 2:00 Uhr: Chargers at Patriots

Dienstag, 6:00 Uhr: Texans at Steelers

Dienstag, 9:00 Uhr: Texans at Steelers

Divisional Round

Samstag, 17. Januar (ein Spiel): 22:30 Uhr
Sonntag, 18. Januar (zwei Spiele): 2:15 Uhr, 21 Uhr
Montag, 19. Januar (ein Spiel): 0:30 Uhr

Conference Championship Games:

Sonntag, 25. Januar (ein Spiel): 21 Uhr
Montag, 26. Januar (ein Spiel): 0:30 Uhr

Super Bowl:

Montag, 9. Februar: 0:30 Uhr

