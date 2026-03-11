NFL: Rekord-Deal! Indianapolis Colts verlängern mit Quarterback Daniel Jones

Die Colts hatten Jones erst vor wenigen Tagen mit dem selten verwendeten Transition Tag belegt. Damit sicherte sich die Franchise die Option, mit jedem Angebot, das der Playmaker bei einer anderen Franchise unterschreiben hätte können, gleichzuziehen.

Es ist der größte Zweijahresvertrag in der Geschichte der NFL.

Wie NFL -Insider Jordan Schultz berichtet, erhält der Quarterback einen Zweijahresvertrag über 88 Millionen Dollar, der sogar auf bis zu 100 Millionen Dollar ansteigen könnte. Demnach erhält der 28-Jährige im ersten Jahr des Deals allein 50 Millionen Dollar.

Daniel Jones wird auch in den kommenden beiden Spielzeiten für die Indianapolis Colts auflaufen.

Zahltag für Daniel Jones: Die Indianapolis Colts einigen sich mit dem Quarterback auf eine dicke Vertragsverlängerung.

Indianapolis Colts: Offense-Duo Daniel Jones und Alec Pierce erhält Mega-Deals

Hätte Jones unter dem Tender in der kommenden Saison gespielt, hätte er 37,83 Millionen Dollar verdient. Diese Entscheidung ermöglichte Indianapolis in der Free Agency mehr Handlungsfreiheit und Planungssicherheit.

So konnte Top-Wide-Receiver Alec Pierce, der den freien Markt testete, direkt zu Beginn mit einem Vierjahresvertrag über 116 Millionen Dollar langfristig gebunden werden.

In der Folge schickten die Colts Receiver-Kollege Michael Pittman Jr. per Trade zu den Pittsburgh Steelers und generierten damit 24 Millionen Dollar an Cap Space. Durch dieses Vorgehen konnten die üppigen Verlängerungen das Erfolgs-Duo "Danny Dimes" und Pierce finanziert werden.

Jones hatte in der Offseason 2025 einen Einjahresvertrag über 14 Millionen Dollar unterschrieben. Der Quarterback spielte groß auf und legte insgesamt in 13 Spielen 3101 Passing Yards und 19 Passing Touchdowns bei einer Passquote von 68 Prozent auf und leistete sich dabei nur acht Interceptions.

Die Franchise wurde von Jones zu einer 7-1-Bilanz zum Saisonauftakt 2025 geführt und lag klar auf Playoff-Kurs. Beim 19:36 gegen die Jacksonville Jaguars in Week 14 zog er sich jedoch einen Achillessehnenriss zu und verpasste damit den Rest der Spielzeit.

Altmeister Philip Rivers kam in der Folge aus dem Ruhestand zurück in die NFL, konnte die Colts nach dem Fabelstart in die Spielzeit mit einem enttäuschenden 8-9-Record nicht in die Postseason führen.

