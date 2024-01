Anzeige

Die Tampa Bay Buccaneers stehen zum dritten Mal in vier Jahren in den Divisional Playoffs. Gegen den Super-Bowl-Teilnehmer des Vorjahres aus Philadelphia dominieren Baker Mayfield und Co. von Beginn an.

Von Kevin Obermaier

Die Tampa Bay Buccaneers haben die Philadelphia Eagles aus den Playoffs geworfen. Gegen den Super-Bowl-Teilnehmer der Vorsaison feierte der Champion aus 2020 ein souveränes 32:9 (16:9).

Die Buccaneers gaben im ersten Viertel das Tempo vor und gingen durch ein Field Goal von Chase McLaughlin und einen 44-Yard-Touchdown-Pass von Baker Mayfield auf David Moore mit 10:0 in Führung.

Erst spät im zweiten Viertel, nach zwei weiteren Field Goal der Bucs und einem der Eagles, meldete sich auch Philadelphias Offense an.

Zuerst fand Jalen Hurts DeVonta Smith über 55 Yards, dann Tight End Dallas Goedert in der Endzone. Der eigentlich unaufhaltsame Tush-Push bei der anschließenden 2-Point-Conversion misslang jedoch - es blieb beim 16:9, gleichzeitig auch der Halbzeitstand.

Nach der Pause dominierten zunächst die Defenses beider Teams. Die Bucs provozierten gar ein Intentional Grounding von Hurts in der Endzone - Safety, 18:9.

Den anschließenden Ballbesitz nutze Tampa Bay sofort aus: Rookie Trey Palmer trug einen Mayfield-Pass über 56 Yards in die Endzone - 25:9. Chris Godwin machte sechs Minuten vor dem Ende mit einem 23-Yard-Touchdown-Catch den Deckel drauf.