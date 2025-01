Viele Fans der Washington Commanders machen sich wohl auf den Weg nach Philadelphia für das NFC Championship Game.

Die beiden Conference Championship Games der NFL stehen an. Wer schafft es in den Super Bowl? Wer scheitert kurz vorm Ziel?

Am Sonntag (21 Uhr im Liveticker bei ran) steht das erste Championship Game an. Im NFC-Duell empfangen die Philadelphia Eagles die Washington Commanders.

Rund dreieinhalb Stunden später sind die Buffalo Bills im AFC-Showdown bei den Kansas City Chiefs gefordert (Montag, ab 00:30 Uhr im Liveticker bei ran).

Sowohl die Eagles als auch die Chiefs hatten sich demnach den vermeintlichen Heimvorteil gesichert.

Aber tritt dieser auch wirklich ein?

Wie aus einem Bericht der Ticketing-Firma "TickPick" hervorgeht, stammen rund 20 Prozent aller Kartenkäufe bei Eagles vs. Commanders aus Virginia und Maryland - den beiden US-Bundesstaaten bei den Washington, D.C. liegt.

Das Lincoln Financial Field in Philadelphia wird also auch in der Hand aller Anhänger der Commanders sein. Wenngleich zu beachten ist, dass die Luftlinie zwischen den beiden Städten der Teams lediglich 200 Kilometer beträgt.

Ob sich die Eagles das gefallen lassen? Die Fans aus Philadelphia gelten als sehr leidenschaftlich - und nicht unbedingt als gastfreundlich.