Wenn der noch 73-jährige Carroll am 15. September 2025 seinen 74. Geburtstag feiert, wird er der älteste Head Coach in der NFL-Geschichte sein.

Noch ist die Sensations-Rückkehr von Pete Carroll in die NFL nicht perfekt. Allerdings dürften beim Comeback der Head-Coach-Legende nur noch Details zu klären sein.

Am Ende standen bei Pierce in seinen 26 Spielen an der Seitenlinie gerade einmal neun Siege und 17 Niederlagen zu Buche. Die Siegquote von 0,346 war die schwächste der vergangenen fünf Raiders-Coaches.

Antonio Pierce wurde in der vergangenen Saison interimsweise Cheftrainer der Raiders. Anschließend stieg er zum Head Coach der Franchise auf. Anfang Januar dieses Jahres war das Kapitel mit dem jungen Coach allerdings schon wieder beendet.

Schließlich hatte man es zuletzt noch mit einem anderen Weg versucht. Ein Weg, der am Ende nicht ansatzweise aufging.

Dass die Raiders sich in Carroll einen überaus erfahrenen Head Coach ausgesucht haben, ist die richtige Entscheidung.

Las Vegas Raiders: Pete Carroll kann den Erfolg nach Nevada bringen

Carroll bringt so viel NFL-Expertise mit wie kaum ein anderer - auch wenn sein Ende bei den Seattle Seahawks etwas unrühmlich von Statten ging.

Denn im Gegensatz zur 2023-er-Saison schaffte Carroll mit den Seahawks nahezu jedes Mal den Einzug in die Playoffs. Als er 2009 den Posten von seinem Vorgänger Jim L. Mora übernahm, der es wie dessen Vorgänger Mike Holmgren im Jahr zuvor nicht schaffte, die Postseason zu erreichen, setzte Carroll einen Lauf bis in die Divisional Playoffs hin.

In seinen 16 Seahawks-Saisons sprangen zwölf Mal die Playoffs raus. Carroll weiß, wie man ein Team erfolgreich führt.

Auch am College bei den USC Trojans war es ähnlich. Nur in seiner Debüt-Saison (2001) und seinem letzten Jahr bei den Trojans (2009) sprang kein Conference Title heraus. In allen anderen Jahren schon - zumal es 2003 und 2004 sogar zur National Championship reichte.

Bei den Raiders will man derweil an die erfolgreichen Jahre Anfang der 2000er anknüpfen. Zuletzt erreichte Rich Bisaccia 2021 die Playoffs, der jedoch bereits in der Wild Card Round scheiterte.

Wer könnte da besser passen als Carroll? Die Raiders und Carroll - das ist ein Match!