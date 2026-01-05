Der exakte Zeitplan für die Wild Card Round der NFL Playoffs steht fest. Während der Samstag ganz im Zeichen der NFC steht, bekommen Aaron Rodgers und Drake Maye die ganz große Bühne.

Die zeitgenauen Ansetzungen der Wild Card Round in den NFL Playoffs sind fix. Den Auftakt machen am Samstag um 22:30 Uhr MEZ die Carolina Panthers mit ihrem Heimspiel gegen die Los Angeles Rams.

Ein paar Stunden später, um 2 Uhr deutscher Zeit in der Nacht auf Sonntag, empfangen die Chicago Bears die Green Bay Packers zum dritten Duell der beiden NFC-North-Teams in der laufenden Saison.

Am Sonntag gibt es eine Partie zur gewohnten Zeit abends um 19:00 Uhr MEZ, in Jacksonville treffen die zuletzt herausragend aufgelegten Jaguars auf die Buffalo Bills. Kann Josh Allen endlich einen tiefen Run hinlegen?