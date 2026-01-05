American Football
NFL Playoffs 2026, Ansetzungen: Zwei NFC-Kracher am Samstag - Prime Time für Aaron Rodgers und Drake Maye
- Aktualisiert: 05.01.2026
- 11:45 Uhr
- Chris Lugert
Der exakte Zeitplan für die Wild Card Round der NFL Playoffs steht fest. Während der Samstag ganz im Zeichen der NFC steht, bekommen Aaron Rodgers und Drake Maye die ganz große Bühne.
Die zeitgenauen Ansetzungen der Wild Card Round in den NFL Playoffs sind fix. Den Auftakt machen am Samstag um 22:30 Uhr MEZ die Carolina Panthers mit ihrem Heimspiel gegen die Los Angeles Rams.
Ein paar Stunden später, um 2 Uhr deutscher Zeit in der Nacht auf Sonntag, empfangen die Chicago Bears die Green Bay Packers zum dritten Duell der beiden NFC-North-Teams in der laufenden Saison.
Am Sonntag gibt es eine Partie zur gewohnten Zeit abends um 19:00 Uhr MEZ, in Jacksonville treffen die zuletzt herausragend aufgelegten Jaguars auf die Buffalo Bills. Kann Josh Allen endlich einen tiefen Run hinlegen?
49ers @ Eagles am Sonntagabend
Um 22:30 Uhr kommt es zum absoluten NFC-Kracher der Wild Card Round, der amtierende Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles beginnt seine Reise Richtung Titelverteidigung gegen die San Francisco 49ers.
In der Nacht auf Montag ab 2 Uhr deutscher Zeit, aber zur absoluten Prime Time am Sonntagabend in den USA, bekommt MVP-Mitfavorit Drake Maye seine große Bühne. Die New England Patriots treffen auf die Los Angeles Chargers.
Den Abschluss der Wild Card Round bildet ein weiteres Prime-Time-Spiel am Montag, hierzulande in der Nacht auf Dienstag ab 2 Uhr. Aaron Rodgers und die Pittsburgh Steelers empfangen zu Hause die Houston Texans.
NFL Wild Card Round: Die Ansetzungen im Überblick
Alle Zeiten MEZ:
- Samstag, 10. Januar, 22:30 Uhr: Los Angeles Rams @ Carolina Panthers
- Sonntag, 11. Januar, 02:00 Uhr: Green Bay Packers @ Chicago Bears
- Sonntag, 11. Januar, 19:00 Uhr: Buffalo Bills @ Jacksonville Jaguars
- Sonntag, 11. Januar, 22:30 Uhr: San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles
- Montag, 12. Januar, 02:00 Uhr: Los Angeles Chargers @ New England Patriots
- Dienstag, 13. Januar, 02:00 Uhr: Houston Texans @ Pittsburgh Steelers