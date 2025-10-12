NFL-Playoffs 2026 live: Übertragungen im TV, Livestreams & Liveticker - wer zeigt welche Spiele?

Die Regulas Season 2025 der NFL ist beendet. Hier erfahrt ihr alles zum Zeitplan, wo ihr die Postseason-Spiele live sehen könnt und wo ihr Highlights und Liveticker findet. Die NFL-Saison 2025/26 begann mit dem Season Opener zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys im September und endet mit dem Super Bowl 2026 am 8. Februar im Levi’s Stadium. Nach dem Abschluss der Regular Season beginnt mit den Playoffs im Januar die heiße Phase. Weiter im Rennen um den Einzug ins NFL-Finale sind aus der AFC: Denver Broncos, New England Patriots, Jacksonville Jaguars, Pittsburgh Steelers, Houston Texans, Buffalo Bills und die LA Chargers. In der NFC spielen folgende Teams um den Einzug in de Super Bowl: Seattle Seahawks, Chicago Bears, Philadelphia Eagles, Carolina Panthers, LA Rams, San Francisco 49ers und die Green Bay Packers.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Hier findet ihr alle Informationen zu Free-TV-Übertragungen, Livestreams und Livetickern für die NFL-Playoffs.

- Anzeige -

Wo laufen die NFL-Playoffs 2026? Free-TV und Livestream im Überblick Die NFL begeistert Fans in Deutschland mit zahlreichen Übertragungsoptionen. Im Free-TV zeigt RTL alle Playoff-Spiele und den Super Bowl LX. Livestream: NFL Game Pass: Alle Spiele live im US-Originalton (kostenpflichtiges Abo notwendig).

DAZN: Alle Spiele live (kostenpflichtiges Abo notwendig)

ran.de und Joyn: Kostenloser 24/7-Livestream des NFL Networks - mit Highlights, Relives, Hintergrundberichten und mehr. Dazu findet ihr immer Highlights zu allen Playoff-Partien.

Zudem gibt es auf ran.de Liveticker zu allen Spielen und einen Konferenz-Liveticker Den NFL-Spielplan 2025/26 auf ran.de entdecken.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL-Playoffs live: Wann finden die einzelnen Runden statt? Wild Card Round: 10. bis 12. Januar 2026 (bis 13. Januar deutscher Zeit)

Divisional Round: 17. und 18. Januar 2026 (bis 19. Februar deutscher Zeit)

Conference Championship Games: 25. Januar 2026 (bis 26. Januar deutscher Zeit)

Super Bowl LX: 8. Februar 2026 (9. Februar deutscher Zeit)

- Anzeige -

NFL Playoffs und Super Bowl 2026 Die Playoffs starten am 10. Januar 2026 mit der Wild Card Round. RTL zeigt alle Spiele live im Free-TV, inklusive Divisional Round und Conference Finals. Der Super Bowl LX (8. Februar 2026, Levi’s Stadium) ist bei RTL, DAZN und im NFL Game Pass zu sehen. Auf ran.de bieten wir Liveticker, Highlight-Videos und Analysen. Alles zum Super Bowl 2026 auf ran.de

- Anzeige -

Die besten Plattformen für NFL-Fans 2025/26 ran.de und Joyn: Kostenlose Liveticker, Highlights, NFL Network Stream. Dazu die wichtigsten News, Clips und Interviews rund um die NFL. @ransport: Folgt unseren Social-Media-Kanälen auf Youtube, Instagram, TikTok und Facebook für Memes, Highlights, Fakten und News rund um die NFL. RTL/NITRO: Bis zu drei Free-TV-Spiele pro Woche, Playoffs, Super Bowl. RTL+: Exklusive Livestreams (kostenpflichtig). DAZN: Nachtspiele, "RedZone", Sonntagsspiele (kostenpflichtig). NFL Game Pass: Alle Spiele live (kostenpflichtig).

- Anzeige -

FAQ: Häufig gestellte Fragen zur NFL-Übertragung 2025/26 Welcher Sender überträgt die NFL 2025 im Free-TV? RTL zeigt alle Playoffs und den Super Bowl LX. Wo kann ich NFL-Spiele kostenlos streamen? Auf ran.de und Joyn gibt es das NFL Network im kostenlosen Stream sowie Highlights zu allen Spielen und Liveticker. Was kostet der NFL Game Pass 2025? Ab 19,99 €/Monat via DAZN/Prime Video. Wie kann ich den Super Bowl 2026 sehen? Live bei RTL, DAZN oder im NFL Game Pass am 8. Februar 2026.

- Anzeige -