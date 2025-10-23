- Anzeige -
NFL Draft

NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge nach Woche 15: Raiders verlieren Nummer-1-Pick

  • Aktualisiert: 15.12.2025
  • 07:43 Uhr
  • ran.de

Nach dem 15. NFL-Spieltag blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?

Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?

ran blickt nach dem Sunday Night Game des 15. Spieltags auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "nfl.com").

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie schwer der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.

December 14, 2025, Inglewood, California, USA: 14 Amon-Ra St. Brown, WR of the Detroit Lions scores a touchdown during their regular NFL, American Football Herren, USA season game against the Los A...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

1. New York Giants (2-12)

Strength of Schedule: .536

2. Las Vegas Raiders (2-12)

Strength of Schedule: .548

3. Tennessee Titans (2-12)

Strength of Schedule: .576

4. Cleveland Browns (3-11)

Strength of Schedule: .483

5. New York Jets (3-11)

Strength of Schedule: .538

6. Arizona Cardinals (3-11)

Strength of Schedule: .571

7. New Orleans Saints (4-10)

Strength of Schedule: .494

8. Washington Commanders (4-10)

Strength of Schedule: .508

9. Cincinnati Bengals (4-10)

Strength of Schedule: .521

10. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (5-9)

Strength of Schedule: .502

11. Kansas City Chiefs (6-8)

Strength of Schedule: .519

12. Minnesota Vikings (6-8)

Strength of Schedule: .521

13. Miami Dolphins (6-7)

Strength of Schedule: .481

14. Dallas Cowboys (6-7-1)

Strength of Schedule: .447

15. Baltimore Ravens (7-7)

Strength of Schedule: .500

16. Carolina Panthers (7-7)

Strength of Schedule: .519

17. Detroit Lions (8-6)

Strength of Schedule: .496

18. New York Jets via Indianapolis Colts (8-6)

Strength of Schedule: .530

NFL Saison 2025: Diese Teams sind aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden

NFL 2025: Diese Teams verpassen die Playoffs
Im Januar nur Zuschauer - während die besten Sieben jeder Conference um den Einzug in den Super Bowl streiten, heißt es für 18 andere Teams Zuschauen. Nach 15 Spieltagen hat es bereits zwölf Teams erwischt, die ihren Fokus nun schon voll auf die neue Saison legen können. ran gibt einen Überblick über die bereits ausgeschiedenen Teams.
NFL 2025: Diese Teams verpassen die Playoffs
Kansas City Chiefs (6-8)
Es ist tatsächlich passiert: Die Kansas City Chiefs verpassen die Playoffs! Die 13:16-Niederlage in Week 15 gegen die Los Angeles Chargers machte das Undenkbare auch mathematisch perfekt. Es ist das erste Mal seit 2014, dass die Postseason der NFL ohne die Chiefs über die Bühne gehen wird.
Kansas City Chiefs (6-8)
Minnesota Vikings (5-8)
Nicht durch eigenes Zutun, sondern aufgrund der übrigen Ergebnisse in Week 15 sind die Minnesota Vikings bereits sicher eliminiert - egal, wie ihr Spiel gegen die Dallas Cowboys verlaufen wäre.
Minnesota Vikings (5-8)
Atlanta Falcons (5-9)
Eine erneut von Verletzungen geprägte Saison bei den Atlanta Falcons endet auch in diesem Jahr ohne eine Teilnahme an der Postseason. Spätestens mit der deutlichen 9:37-Niederlage gegen die Seattle Seahawks war das besiegelt. Die letzte Playoff-Teilnahme der Falcons datiert aus der Saison 2017.
Atlanta Falcons (5-9)
Cincinnati Bengals (4-10)
Wirklich realistisch war es ohnehin schon seit Wochen nicht mehr, mit der desaströsen 0:24-Heimniederlage gegen die Baltimore Ravens steht aber auch endgültig fest, dass die Cincinnati Bengals die Playoffs verpassen. Auch die Rückkehr des lange verletzten Quarterbacks Joe Burrow änderte daran nichts.
Cincinnati Bengals (4-10)
Washington Commanders (4-10)
Nachdem die Commanders im vergangenen Jahr mit Rookie-Quarterback Jayden Daniels noch bis ins NFC Championship Game vorgestoßen waren, ist der Traum vom erneuten Playoff-Football in dieser Saison früh geplatzt. Nach der deutlichen 0:31-Klatsche gegen die Minnesota Vikings und lediglich drei Siegen aus dreizehn Spielen müssen sie die Postseason endgültig abschreiben.
Washington Commanders (4-10)
New Orleans Saints (4-10)
Auch für Head Coach Kellen Moore ist frühzeitig der Traum von der Postseason beendet. Nach der 17:21-Niederlage gegen die Miami Dolphins ist es auch rechnerisch nicht mehr möglich.
New Orleans Saints (4-10)
Cleveland Browns (3-11)
Der wohl polarisierendste Rookie-Quarterback der vergangenen Jahre muss in seiner ersten NFL-Saison definitiv von außen bei den Playoffs zuschauen. Zwar war Shedeur Sanders gegen die Tennessee Titans der erste Rookie-Quarterback der Saison, der über 300 Yards warf, dennoch mussten sich die Cleveland Browns den Titans knapp mit 29:31 geschlagen geben. Wieder keine Playoffs.
Cleveland Browns (3-11)
Arizona Cardinals (3-11)
Am 13. Spieltag erwischt es die Arizona Cardinals durch die 17:20-Niederlage bei den Tampa Bay Buccaneers.
Arizona Cardinals (3-11)
New York Jets (3-11)
Eine weitere Saison zum Vergessen für die New York Jets. Nach der deutlichen 10:34-Niederlage gegen den Division-Konkurrenten aus Miami, der seine Saison tatsächlich noch herumgerissen hat, besteht für kein Team aus New York mehr eine Chance auf die Playoffs.
New York Jets (3-11)
Tennessee Titans (2-12)
Für Nummer 1 Pick Cam Ward heißt es im ersten Jahr Lernen, Lernen, Lernen. Und in den Playoffs Zuschauen. Für Tennessee ist nach der 3:25-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars Platz 1 in der Division oder 7 in der AFC nicht mehr erreichbar.
Tennessee Titans (2-12)
Las Vegas Raiders (2-12)
Für die Truppe um Maxx Crosby ist nach der 10. Niederlage der Saison nichts mehr zu holen. Das 14:31 gegen die Los Angeles Chargers ist gleichbedeutend mit dem Aus im Kampf um die Playoffs - alle Wild-Card-Teams haben schon mindestens acht Siege auf dem Konto - der AFC-West-Führende sogar neun.
Las Vegas Raiders (2-12)
New York Giants (2-12)
Für das Team aus dem Big Apple ist bereits am 12. Spieltag der Zug für die Playoffs abgefahren. Die 27:34-Niederlage nach Overtime bei den Detroit Lions ist eine zu viel.
New York Giants (2-12)
Teams, die aktuell für die Playoffs qualifiziert wären:

19. Tampa Bay Buccaneers (7-7)

Strength of Schedule: .519

20. Pittsburgh Steelers (7-6)

Strength of Schedule: .508

21. Philadelphia Eagles (9-5)

Strength of Schedule: .490

22. Houston Texans (9-5)

Strength of Schedule: .542

23. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (9-4-1)

Strength of Schedule: .475

24. Buffalo Bills (10-4)

Strength of Schedule: .460

25. Chicago Bears (10-4)

Strength of Schedule: .445

26. Los Angeles Chargers (10-4)

Strength of Schedule: .464

27. San Francisco 49ers (10-4)

Strength of Schedule: .492

28. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (10-4)

Strength of Schedule: .492

29. New England Patriots (11-3)

Strength of Schedule: .374

30. Seattle Seahawks (11-3)

Strength of Schedule: .494

31. Los Angeles Rams (11-3)

Strength of Schedule: .521

32. Denver Broncos (12-2)

Strength of Schedule: .433

