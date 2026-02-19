Neue Vorwürfe
Kansas City Chiefs: Häusliche Gewalt! Zivilklage gegen Rashee Rice eingereicht
- Aktualisiert: 19.02.2026
- 07:35 Uhr
- SID
Neuer Ärger für Wide Receiver Rashee Rice. Der Star-Passempfänger, der sich zuletzt wegen Fahrerflucht verantworten musste, wurde nun wegen häuslicher Gewalt angezeigt.
Rashee Rice, Wide Receiver von den Kansas City Chiefs, ist von seiner früheren Partnerin wegen wiederholten Gewaltvorwürfen angezeigt worden. Ex-Freundin Dacoda Jones reichte zu Wochenbeginn eine Zivilklage ein und fordert demnach mehr als eine Million Dollar Schadenersatz wegen "schwerer und dauerhafter Verletzungen".
NFL: Beste der Geschichte? Caleb Williams macht mutige Ansage
In der Klageschrift werden dem NFL-Star Übergriffe über einen Zeitraum von rund eineinhalb Jahren zwischen 2023 und 2025 vorgeworfen, Jones war während dieser Zeit schwanger.
Rashee Rice: Schwere Vorwürfe gegen Receiver
Die Klage listet eine Reihe schwerer körperlicher Attacken auf. "Rice hat Frau Jones gepackt, gewürgt, gedrosselt, gestoßen, geworfen, gekratzt, geschlagen und mit dem Kopf gestoßen sowie mit Gegenständen geschlagen", heißt es darin.
Darüber hinaus habe er sich "gegenüber Frau Jones weiterer gewalttätiger und missbräuchlicher Verhaltensweisen schuldig gemacht, darunter das Werfen von Gegenständen, die Zerstörung von Eigentum, das Schlagen gegen Wände und das Zerstören von Möbeln sowie das Aussperren mitten in der Nacht. Viele dieser Vorfälle ereigneten sich, während Frau Jones schwanger war."
Jones hatte zuvor Fotos mit Verletzungen in sozialen Medien gezeigt, den mutmaßlichen Täter jedoch nicht genannt.
Externer Inhalt
Kansas City Chiefs: Rice weist Vorwürfe zurück
Rice weist die Vorwürfe zurück. Sein Anwalt Sean Lindsey erklärte gegenüber "ESPN": "Wir werden den Rechtsweg seinen Lauf nehmen lassen und geben zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare ab." Die NFL teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass der Fall weiterhin geprüft werde.
Eins der Lieblingsziele von Patrick Mahomes, der mit den Chiefs 2024 den Super Bowl gewann, hatte die ersten sechs Wochen der vergangenen Saison wegen einer Sperre verpasst. Im März 2024 war er an einem illegalen Straßenrennen beteiligt, dabei kam es zu einer folgenschweren Kollision mit mehreren verletzten Personen und beschädigten Autos. Rice beging Fahrerflucht, stellte sich später aber doch.
Im Juli 2025 war der Footballstar schließlich zu 30 Tagen Haft, einer Bewährungsstrafe von fünf Jahren und Entschädigungszahlungen von mehr als 115.000 US-Dollar verurteilt worden, zudem erzielte Rice eine zivilrechtliche Einigung mit den verletzten Opfern über eine Million US-Dollar.