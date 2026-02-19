- Anzeige -
- Anzeige -
Neue Vorwürfe

Kansas City Chiefs: Häusliche Gewalt! Zivilklage gegen Rashee Rice eingereicht

  • Aktualisiert: 19.02.2026
  • 07:35 Uhr
  • SID
Article Image Media
© GETTY IMAGES/AFP/SID/David Eulitt

Neuer Ärger für Wide Receiver Rashee Rice. Der Star-Passempfänger, der sich zuletzt wegen Fahrerflucht verantworten musste, wurde nun wegen häuslicher Gewalt angezeigt.

Rashee Rice, Wide Receiver von den Kansas City Chiefs, ist von seiner früheren Partnerin wegen wiederholten Gewaltvorwürfen angezeigt worden. Ex-Freundin Dacoda Jones reichte zu Wochenbeginn eine Zivilklage ein und fordert demnach mehr als eine Million Dollar Schadenersatz wegen "schwerer und dauerhafter Verletzungen".

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Beste der Geschichte? Caleb Williams macht mutige Ansage

- Anzeige -

In der Klageschrift werden dem NFL-Star Übergriffe über einen Zeitraum von rund eineinhalb Jahren zwischen 2023 und 2025 vorgeworfen, Jones war während dieser Zeit schwanger.

- Anzeige -

Rashee Rice: Schwere Vorwürfe gegen Receiver

Die Klage listet eine Reihe schwerer körperlicher Attacken auf. "Rice hat Frau Jones gepackt, gewürgt, gedrosselt, gestoßen, geworfen, gekratzt, geschlagen und mit dem Kopf gestoßen sowie mit Gegenständen geschlagen", heißt es darin.

Darüber hinaus habe er sich "gegenüber Frau Jones weiterer gewalttätiger und missbräuchlicher Verhaltensweisen schuldig gemacht, darunter das Werfen von Gegenständen, die Zerstörung von Eigentum, das Schlagen gegen Wände und das Zerstören von Möbeln sowie das Aussperren mitten in der Nacht. Viele dieser Vorfälle ereigneten sich, während Frau Jones schwanger war."

Jones hatte zuvor Fotos mit Verletzungen in sozialen Medien gezeigt, den mutmaßlichen Täter jedoch nicht genannt.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Kansas City Chiefs: Rice weist Vorwürfe zurück

Rice weist die Vorwürfe zurück. Sein Anwalt Sean Lindsey erklärte gegenüber "ESPN": "Wir werden den Rechtsweg seinen Lauf nehmen lassen und geben zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare ab." Die NFL teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass der Fall weiterhin geprüft werde.

NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Dynastie? Super-Bowl-Champ kann richtig investieren

1 / 33
<em><strong>NFL: Cap Space aller 32 Teams</strong><br>Für die Saison 2026 liegt der&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.ran.de/sports/american-football/nfl/news/salary-cap-cap-space-und-dead-cap-so-funktionieren-vertraege-in-der-nfl-122775">Salary Cap</a>&nbsp;der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? <strong>ran</strong> gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 14. Februar 2026)</em>
© Getty Images

NFL: Cap Space aller 32 Teams
Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 14. Februar 2026)

<strong>Platz 32: Kansas City Chiefs<br></strong>Cap Space: -57.963.869 US-Dollar
© Getty Images

Platz 32: Kansas City Chiefs
Cap Space: -57.963.869 US-Dollar

<strong>Platz 31: New Orleans Saints<br></strong>Cap Space:&nbsp;-41.774.364 US-Dollar
© 2018 Wesley Hitt

Platz 31: New Orleans Saints
Cap Space: -41.774.364 US-Dollar

<strong>Platz 30: Minnesota Vikings<br></strong>Cap Space:&nbsp;-40.632.414 US-Dollar
© imago

Platz 30: Minnesota Vikings
Cap Space: -40.632.414 US-Dollar

<strong>Platz 29: Dallas Cowboys<br></strong>Cap Space: -31.529.252 US-Dollar
© ZUMA Press Wire

Platz 29: Dallas Cowboys
Cap Space: -31.529.252 US-Dollar

<strong>Platz 28: Miami Dolphins<br></strong>Cap Space:&nbsp;-23.334.443 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 28: Miami Dolphins
Cap Space: -23.334.443 US-Dollar

<strong>Platz 27: Cleveland Browns<br></strong>Cap Space:&nbsp;-19.541.898 US-Dollar
© UPI Photo

Platz 27: Cleveland Browns
Cap Space: -19.541.898 US-Dollar

<strong>Platz 26: Chicago Bears<br></strong>Cap Space:&nbsp;-10.688.349 US-Dollar
© Getty Images

Platz 26: Chicago Bears
Cap Space: -10.688.349 US-Dollar

<strong>Platz 25: Buffalo Bills<br></strong>Cap Space:&nbsp;-9.882.073 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 25: Buffalo Bills
Cap Space: -9.882.073 US-Dollar

<strong>Platz 24: Jacksonville Jaguars<br></strong>Cap Space: -9.166.552 US-Dollar
© 2023 Getty Images

Platz 24: Jacksonville Jaguars
Cap Space: -9.166.552 US-Dollar

<strong>Platz 23: Detroit Lions<br></strong>Cap Space:&nbsp;-9.151.960 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 23: Detroit Lions
Cap Space: -9.151.960 US-Dollar

<strong>Platz 22: Houston Texans<br></strong>Cap Space:&nbsp;-5.387.142 US-Dollar
© ZUMA Wire

Platz 22: Houston Texans
Cap Space: -5.387.142 US-Dollar

<strong>Platz 21: Green Bay Packers<br></strong>Cap Space:&nbsp;-4.344.831 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 21: Green Bay Packers
Cap Space: -4.344.831 US-Dollar

<strong>Platz 20: New York Giants<br></strong>Cap Space: 7.030.099 US-Dollar
© Getty Images

Platz 20: New York Giants
Cap Space: 7.030.099 US-Dollar

<strong>Platz 19: Philadelphia Eagles<br></strong>Cap Space:&nbsp;9.814,036 US-Dollar
© 2023 Getty Images

Platz 19: Philadelphia Eagles
Cap Space: 9.814,036 US-Dollar

<strong>Platz 18: Carolina Panthers<br></strong>Cap Space: 11.687.593 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 18: Carolina Panthers
Cap Space: 11.687.593 US-Dollar

<strong>Platz 17: Tampa Bay Buccaneers<br></strong>Cap Space: 14.479.885 US-Dollar
© Getty Images

Platz 17: Tampa Bay Buccaneers
Cap Space: 14.479.885 US-Dollar

<strong>Platz 16: Baltimore Ravens</strong><br>Cap Space:&nbsp;22.673.001 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 16: Baltimore Ravens
Cap Space: 22.673.001 US-Dollar

<strong>Platz 15: San Francisco 49ers<br></strong>Cap Space:&nbsp;25.538.414 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 15: San Francisco 49ers
Cap Space: 25.538.414 US-Dollar

<strong>Platz 14: Denver Broncos<br></strong>Cap Space:&nbsp;26.033.090 Dollar
© Getty Images

Platz 14: Denver Broncos
Cap Space: 26.033.090 Dollar

<strong>Platz 13: Atlanta Falcons</strong><br>Cap Space:&nbsp;27.718.601 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 13: Atlanta Falcons
Cap Space: 27.718.601 US-Dollar

<strong>Platz 12: New England Patriots<br></strong>Cap Space:&nbsp;33.175.816 US-Dollar
© Icon Sportswire

Platz 12: New England Patriots
Cap Space: 33.175.816 US-Dollar

<strong>Platz 11: Arizona Cardinals<br></strong>Cap Space:&nbsp;34.823.790 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 11: Arizona Cardinals
Cap Space: 34.823.790 US-Dollar

<strong>Platz 10: Indianapolis Colts<br></strong>Cap Space:&nbsp;34.952.488 US-Dollar
© ZUMA Press Wire

Platz 10: Indianapolis Colts
Cap Space: 34.952.488 US-Dollar

<strong>Platz 9: Pittsburgh Steelers<br></strong>Cap Space: 44.768.173 US-Dollar
© NurPhoto

Platz 9: Pittsburgh Steelers
Cap Space: 44.768.173 US-Dollar

<strong>Platz 8: Los Angeles Rams<br></strong>Cap Space:&nbsp;46.762.912 US-Dollar
© getty

Platz 8: Los Angeles Rams
Cap Space: 46.762.912 US-Dollar

<strong>Platz 7: Cincinnati Bengals</strong><br>Cap Space:&nbsp;53.750.496 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 7: Cincinnati Bengals
Cap Space: 53.750.496 US-Dollar

<strong>Platz 6: Washington Commanders<br></strong>Cap Space:&nbsp;67.994.031 US-Dollar
© Getty Images

Platz 6: Washington Commanders
Cap Space: 67.994.031 US-Dollar

<strong>Platz 5: Seattle Seahawks<br></strong>Cap Space:&nbsp;75.097.972 US-Dollar
© Imagn Images

Platz 5: Seattle Seahawks
Cap Space: 75.097.972 US-Dollar

<strong>Platz 4: Los Angeles Chargers<br></strong>Cap Space:&nbsp;82.100.325 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 4: Los Angeles Chargers
Cap Space: 82.100.325 US-Dollar

<strong>Platz 3: New York Jets<br></strong>Cap Space:&nbsp;82.530.889 US-Dollar
© IMAGO/Newscom World

Platz 3: New York Jets
Cap Space: 82.530.889 US-Dollar

<strong>Platz 2: Las Vegas Raiders</strong><br>Cap Space: 87.821.212 US-Dollar
© Imagn Images

Platz 2: Las Vegas Raiders
Cap Space: 87.821.212 US-Dollar

<strong>Platz 1: Tennessee Titans<br></strong>Cap Space:&nbsp;99.041.638 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 1: Tennessee Titans
Cap Space: 99.041.638 US-Dollar

Eins der Lieblingsziele von Patrick Mahomes, der mit den Chiefs 2024 den Super Bowl gewann, hatte die ersten sechs Wochen der vergangenen Saison wegen einer Sperre verpasst. Im März 2024 war er an einem illegalen Straßenrennen beteiligt, dabei kam es zu einer folgenschweren Kollision mit mehreren verletzten Personen und beschädigten Autos. Rice beging Fahrerflucht, stellte sich später aber doch.

Im Juli 2025 war der Footballstar schließlich zu 30 Tagen Haft, einer Bewährungsstrafe von fünf Jahren und Entschädigungszahlungen von mehr als 115.000 US-Dollar verurteilt worden, zudem erzielte Rice eine zivilrechtliche Einigung mit den verletzten Opfern über eine Million US-Dollar.

Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL Scouting Combine 2026: Alle Infos zum Event vor dem Draft

  • 19.02.2026
  • 09:10 Uhr
December 15, 2025, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: December 15, 2025: Minkah Fitzpatrick 29 during the Pittsburgh Steelers vs Miami Dolphins at Acrisure Stadium in Pittsburgh PA. Brook Ward Apparent...
News

Dolphins wollen nächsten Star loswerden

  • 19.02.2026
  • 06:22 Uhr
Das Aztekenstadion wird renoviert
News

NFL: Dieses Team spielt in Mexiko

  • 18.02.2026
  • 21:12 Uhr
Seattle Seahawks
News

Prozess startet: Seattle Seahawks werden verkauft

  • 18.02.2026
  • 20:21 Uhr
December 1, 2025; Foxborough, MA, USA; New England Patriots wide receiver Stefon Diggs (8) on the sideline during the NFL, American Football Herren, USA game between New York Giants and New England...
News

Diggs und Co.: Welche NFL-Stars gecuttet werden könnten

  • 18.02.2026
  • 19:49 Uhr
Seattle Seahawks stehen zum Verkauf
News

Super-Bowl-Champion Seattle wird verkauft

  • 18.02.2026
  • 19:46 Uhr
KANSAS CITY, MO - DECEMBER 14: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass in the third quarter of an NFL, American Football Herren, USA game between the Los Angeles Chargers ...
News

Cap-Probleme: Chiefs bauen Mahomes-Vertrag um

  • 18.02.2026
  • 15:55 Uhr
TAMPA, FL - JANUARY 03: Tampa Bay Buccaneers Wide Receiver Mike Evans (13) makes a catch on the Panthers sidelines during the NFL, American Football Herren, USA game between the Carolina Panthers a...
News

NFL: Macht Evans Schluss? Entscheidung steht wohl fest

  • 18.02.2026
  • 11:12 Uhr
December 15, 2025, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: December 15, 2025: Bradley Chubb 2 during the Pittsburgh Steelers vs Miami Dolphins at Acrisure Stadium in Pittsburgh PA. Brook Ward Apparent Media...
News

Rebuild gestartet: Miami Dolphins entlassen Topstar

  • 18.02.2026
  • 10:22 Uhr
Bad Bunny performs during the Apple Music Half Time Show of Super Bowl LX at at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA SBP20260208840c JONxSOOHOO
News

Obszöne Show? Urteil über Bad Bunny gefallen

  • 18.02.2026
  • 10:19 Uhr