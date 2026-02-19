Kansas City Chiefs: Häusliche Gewalt! Zivilklage gegen Rashee Rice eingereicht

Neuer Ärger für Wide Receiver Rashee Rice. Der Star-Passempfänger, der sich zuletzt wegen Fahrerflucht verantworten musste, wurde nun wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Rashee Rice, Wide Receiver von den Kansas City Chiefs, ist von seiner früheren Partnerin wegen wiederholten Gewaltvorwürfen angezeigt worden. Ex-Freundin Dacoda Jones reichte zu Wochenbeginn eine Zivilklage ein und fordert demnach mehr als eine Million Dollar Schadenersatz wegen "schwerer und dauerhafter Verletzungen".

In der Klageschrift werden dem NFL-Star Übergriffe über einen Zeitraum von rund eineinhalb Jahren zwischen 2023 und 2025 vorgeworfen, Jones war während dieser Zeit schwanger.

Rashee Rice: Schwere Vorwürfe gegen Receiver Die Klage listet eine Reihe schwerer körperlicher Attacken auf. "Rice hat Frau Jones gepackt, gewürgt, gedrosselt, gestoßen, geworfen, gekratzt, geschlagen und mit dem Kopf gestoßen sowie mit Gegenständen geschlagen", heißt es darin. Darüber hinaus habe er sich "gegenüber Frau Jones weiterer gewalttätiger und missbräuchlicher Verhaltensweisen schuldig gemacht, darunter das Werfen von Gegenständen, die Zerstörung von Eigentum, das Schlagen gegen Wände und das Zerstören von Möbeln sowie das Aussperren mitten in der Nacht. Viele dieser Vorfälle ereigneten sich, während Frau Jones schwanger war." Jones hatte zuvor Fotos mit Verletzungen in sozialen Medien gezeigt, den mutmaßlichen Täter jedoch nicht genannt.

Kansas City Chiefs: Rice weist Vorwürfe zurück Rice weist die Vorwürfe zurück. Sein Anwalt Sean Lindsey erklärte gegenüber "ESPN": "Wir werden den Rechtsweg seinen Lauf nehmen lassen und geben zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare ab." Die NFL teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass der Fall weiterhin geprüft werde.

