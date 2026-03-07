American Football
NFL: Blockbuster-Trade! Las Vegas Raiders geben Maxx Crosby ab
- Aktualisiert: 07.03.2026
- 08:45 Uhr
- Chris Lugert
Die Ära Maxx Crosby bei den Las Vegas Raiders ist vorbei. Die Las Vegas Raiders traden den Pass Rusher im Rahmen eines spektakulären Geschäfts zu den Baltimore Ravens.
Einer der besten Spieler der NFL auf seiner Position wechselt das Team.
Star-Pass-Rusher Maxx Crosby verlässt die Las Vegas Raiders und schließt sich im Rahmen eines Blockbuster-Trades den Baltimore Ravens an.
Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, erhalten die Raiders im Gegenzug die Erstrundenpicks von Baltimore in diesem Jahr sowie 2027. Offiziell vollzogen werden kann der Trade erst zum Start des Ligajahres am Mittwoch, doch die Übereinkunft steht.
Der Abschied von Crosby hatte sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer stärker angedeutet. Der 28-Jährige reagierte angefressen auf die Entscheidung seines Teams, ihn im Saisonendspurt nicht mehr einzusetzen. Seine Unzufriedenheit trug er auch nach außen.
In Crosby verlässt einer der prägenden Spieler der vergangenen Jahre die Raiders. 2019 war er vom damals noch in Oakland beheimateten Team in der vierten Draft-Runde gepickt worden und entwickelte sich in den Jahren danach zu einem der besten Quarterback-Jäger der NFL.
Raiders treiben Umbruch voran - Ravens sofort Titelfavorit
Fünfmal in Folge wurde Crosby in den Pro Bowl gewählt, zweimal erhielt er sogar die Ehren als Second-Team All-Pro. Sein Abschied reißt eine große Lücke in eine in der Vorsaison ohnehin bereits kaum konkurrenzfähige Raiders-Defense.
Mit dem gesammelten Draft-Kapital kann Las Vegas seinen Umbruch aber weiter vorantreiben. Ohnehin scheint sich die Identität des Teams mehr Richtung Offense zu verschieben. In Klint Kubiak wurde ein offensiver Trainer als Head Coach verpflichtet, im kommenden Draft deuten alle Zeichen auf Quarterback Fernando Mendoza.
Zudem stehen in Tight End Brock Bowers und Running Back Ashton Jeanty bereits zwei potenzielle Stars im Aufgebot.
Die Ravens wiederum bekommen durch den Trade einen absoluten Topspieler für ihre vielleicht größte Schwachstelle und steigen sofort zu einem Topfavoriten auf den Super-Bowl-Sieg auf. Mit Jesse Minter als Head Coach dürfte die Defense ohnehin einen Sprung machen, Crosby könnte der gesuchte X-Faktor sein.