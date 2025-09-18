Jahr für Jahr gibt es in der NFL zahlreiche Teams, die einen perfekten Saisonstart nach zwei Wochen hinlegen. Doch welche dieser Teams sind wirklich Contender? Wer ist lediglich ein Pretender? ran verschafft einen Überblick. Von Raman Rooprail Zehn Teams sind in der laufenden NFL-Spielzeit mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Doch nicht alle davon gelten auch als ernsthafte Titelkandidaten. Einige hatten vielleicht ein leichtes Auftaktprogramm, andere profitierten von Verletzungen oder Ähnlichem. ran schaut auf alle zehn Teams, die aktuell eine 2:0-Bilanz vorweisen können und ordnet deren Playoff- und Titelchancen ein.

Arizona Cardinals Die Cardinals haben zum Auftakt die New Orleans Saints und die Carolina Panthers geschlagen und sind das klassische Beispiel dafür, wenn Teams Glück mit dem Spielplan haben. In unserem Power Ranking verweilen diese Teams auf Platz 29 und 30, schon vor der Saison war klar, dass die Saints und Panthers aus verschiedensten Gründen eher um den Nummer-1-Pick, als um die Playoffs mitspielen. Aber selbst gegen die vermeintlich leichten Gegner taten sich die Cardinals in beiden Spielen schwer. Gegen New Orleans konnte Arizona sich nie absetzen, das Passspiel von Murray war zwar fehlerfrei, aber auch total ineffizient mit nur 5,6 Yards pro Passversuch. Gegen die Panthers sah das zunächst deutlich besser aus, hintenraus erlaubten die Cardinals einem bis dato desolaten Bryce Young fast noch den Comeback-Sieg. Grund dafür war auch eine ganz miese Interception von Murray, der allerdings über weite Strecken der ersten beiden Wochen auch von seiner Offensive Line im Stich gelassen wurde. Allein gegen die Saints hagelte es fünf Sacks für den Quarterback. So sind die Cardinals ein klarer Pretender, der in der starken NFC West noch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden wird.

Los Angeles Rams Apropos starke NFC West: Auch die Los Angeles Rams sind mit 2:0 in die Saison gestartet. Gegen die Houston Texans gab es ein knappes 14:9, die Tennessee Titans wurden mit 33:19 klar geschlagen. Die Gemengelage bei den Rams ist nicht ganz so deutlich wie bei den Cardinals, es lassen sich sowohl für den Contender- als auch den Pretender-Status Argumente finden. Blickt man jedoch genauer auf die Spiele der Rams, wird deutlich, mit L.A. ist dieses Jahr zu rechnen - solange Matthew Staffords Rücken hält. Denn auf dessen Schultern lastet viel Verantwortung, bisher gelingt es ihm aber, dieser gerecht zu werden. Mit Puka Nacua und Davante Adams steht ihm dafür das aktuell wohl beste Receiver-Duo der Liga zur Verfügung - das er aber auch exzellent in Szene setzt. Auf der anderen Seite des Balls bilden die Rams eine starke Defensiv-Einheit, die auf allen Ebenen mindestens solide besetzt ist - und gerade gegen C.J. Stroud gezeigt hat, dass sie auch einen guten Quarterback komplett ausschalten kann. Und die Pretender-Argumente? Die Rams haben mit den Titans und den Texans zwei machbare Aufgaben bekommen. Dabei hat man sich gegen Houston lange offensiv schwergetan, gegen die Titans lag man bis kurz vor Ende des dritten Viertels auch zurück. Außerdem stottert noch der Motor von Running-Back-Star Kyren Williams, der bei 35 Rushes nur knapp 3,8 Yards pro Lauf zustande bringt. Im Falle der Rams wiegen die positiven Argumente allerdings deutlich stärker.

San Francisco 49ers Die NFC West ist die einzige Division mit mehreren perfekt gestarteten Teams - und hat davon sogar drei. Die 49ers gewannen eine Defensiv-Schlacht gegen die Seattle Seahawks und brachten gegen die New Orleans Saints mit Backup Mac Jones den Sieg über die Zeit. Vieles wird natürlich davon abhängen, wie schnell Brock Purdy von seiner Verletzung zurückkommen kann - und inwiefern diese ihn dann noch beeinträchtigt. Wie Head Coach Kyle Shanahan am Mittwoch sagte, trainiert Purdy schon diese Woche limitiert mit und hat eine Chance auf einen Einsatz gegen die Cardinals. Aber auch mit Jones kann diese Offense gegen eine schlechtere Defensive funktionieren, wie der ehemalige Patriots- und Jaguars-Quarterback gegen die Saints demonstrierte. Auch hier gilt natürlich das gleiche Argument, wie bei den Cardinals: Die Saints haben einfach kein gutes Team. Der Sieg bei den Seahawks sieht nach Woche zwei schon deutlich besser aus, hat Seattle gegen die Steelers doch ihre starke Defense untermauert. Letztlich hängt vieles von Purdys Leistung nach seinem Comeback ab, wenn der ehemalige Mr. Irrelevant an seiner Leistungsgrenze spielt, kann San Francisco definitiv um die Krone der NFC West mitspielen - mehr allerdings auch nicht.

Tampa Bay Buccaneers Zum fünften Mal in Folge starten die Tampa Bay Buccaneers mit zwei Siegen in eine Saison. Baker Mayfield steht bei fünf Touchdown-Pässen und hat sich noch keine Turnovers erlaubt - holen die Bucs also zum fünften Mal in Serie die Division-Krone? Ganz so leicht wird es wohl nicht werden. Das liegt auch daran, dass die perfekte Bilanz etwas täuscht. Beide Siege gelangen den Bucs kurz vor Schluss, gegen die Falcons hatte Tampa Glück, dass Younghoe Koo ein machbares Field Goal zur möglichen Verlängerung verschoss. In Houston führte man zwar lange, letztlich brauchte es aber einen perfekten Drive von Mayfield, um das Spiel zu drehen. Der ist auch das Stichwort, wenn es um die starke Turnovers-Bilanz der Bucs geht. Denn Mayfield hat in beiden Spielen viel dafür getan, dass das anders aussehen könnte. "PFF" listet den Quarterback mit sechs (!) "Turnover-Worthy" Plays, also Spielzüge, die in einem Ballverlust hätten enden können. Mehrfach warf er bereits den Ball Verteidigern in die Arme, die das Ei allerdings nicht festhalten konnten. Außerdem fumbelte er gegen die Texans und hatte Glück, dass Rachaad White den Ball sicherte. Kehren im Laufe der Zeit Tristan Wirfs und Luke Goedeke zurück, sollte Mayfield wieder sicherer aus der Pocket werden. Tampa ist zwar erneut Favorit in der NFC South, für einen Titel-Run muss Mayfield allerdings die Fehler abstellen und Mike Evans, der bisher kaum in Erscheinung getreten ist, besser einsetzen.

Green Bay Packers Zugegeben, bei allen bisherigen Teams wurde hier viel gemeckert. Bei den Green Bay Packers ist das nicht nötig. Denn das Team von Matt LaFleur ist DER Überflieger der NFL. Der direkte Konkurrent aus Detroit wurde locker geschlagen, auch die Washington Commanders hatten im Lambeau Field keine Chance. Das liegt an vielen Faktoren. Matt LaFleur orchestriert eine bisher perfekt organisierte Offense, die Quarterback Jordan Love fehlerfrei dirigiert. Mehrfach fand dieser bereits komplett offene Passempfänger, die dank guter Designs viel Platz bekamen. Davon profitierte vor allem Tight End Tucker Kraft, der zuletzt mit 124 Yards und einem Touchdown glänzte. Zudem kann das Team mit einer starken Defense überzeugen, die mit Micah Parsons ihr letztes Puzzleteil gefunden hat. Der Star-Pass-Rusher akklimatisierte sich schnell und legte in beiden Partien zwei Sacks bei zehn Pressures auf. Für die Packers ist die Marschrichtung klar: Super Bowl or Bust.

Philadelphia Eagles Selbiges gilt natürlich auch für den amtierenden Titelträger. Die Philadelphia Eagles haben ebenfalls einen Division-Rivalen (Dallas Cowboys) und mit den Kansas City Chiefs einen Dauer-Konkurrenten geschlagen - allerdings hätten beide Duelle auch in die andere Richtung laufen können. Nachdem die erste Halbzeit gegen die Cowboys noch ein Offensivfeuerwerk war, stottert der Motor in Philly etwas. Jalen Hurts hat von allen gesunden Quarterbacks die wenigsten Passing Yards auf dem Konto, auch bei Saquon Barkley fehlen noch die langen, explosiven Läufe. Bisher kommt der Star-Running-Back auf lediglich 3,7 Yards pro Lauf, sein längster war dabei nur 16 Yards lang. Nichtsdestotrotz sind die Eagles natürlich ein Contender - und stehen auch zurecht mit zwei Siegen da. Denn das Gesamtpaket in Philadelphia stimmt: Gepaart mit dem Tush Push und einem zwar noch nicht explosiven, aber konstantem Laufspiel können die Eagles wie kein zweites Team Drives am Leben erhalten. Dazu kommt eine der besten Defenses der Liga, die gegen jeden Quarterback der Liga bestehen kann. Neben den Packers bleiben die Eagles das Team, das es in der NFC zu schlagen gilt.

Cincinnati Bengals Ach ja, was wäre wenn? Die Frage stellt sich bei den Bengals immer wieder, wenn Joe Burrow wegen seiner schlechten Offensive Line eine schwerwiegende Verletzung einstecken muss. Doch diese Gedankenspiele bringen Cincinnati jetzt nichts mehr, trotz 2:0-Start scheint die Saison ohne Joe Burrow gelaufen zu sein. Denn um auch mit Jake Browning erfolgreich sein zu können, fehlen schlicht die passenden Puzzleteile. Gerade die Defense hat sich nach den desolaten Leistungen im vergangenen Jahr kaum verstärkt. Die Ressourcen wurden in Ja'Marr Chase, Tee Higgins und Trey Hendrickson gestärkt - also Spieler, die auch in der vergangenen Saison bereits unter Vertrag standen. Browning ist ein solider Backup, der den Ball bewegen wird und auch Punkte auflegen kann - das hat er beim Sieg gegen die Jacksonville Jaguars gezeigt. In einer starken AFC wird das gegen bessere Gegner als die Cleveland Browns und eben jene Jaguars aber nicht reichen. Natürlich ist es denkbar, dass die Bengals mit viel Glück und dank des 2:0-Auftakts bis zu Burrows möglicher Rückkehr im Playoff-Rennen bleiben - realistisch ist das allerdings nicht.

Indianapolis Colts Es ist vielleicht das spannendste aller 2:0-Teams. Die Indianapolis Colts hatte niemand auf der Rechnung. Lange wurde über den Quarterback-Kampf zwischen Daniel Jones und Anthony Richardson nur geschmunzelt. Kritiker sprachen von einem Duell zwischen Not und Elend. Doch Danny Dimes weist diese Aussagen nach zwei Wochen gekonnt zurück. Die Colts-Offense zeigte sich sowohl gegen die Miami Dolphins, die sich zugegebenermaßen bisher auch äußerst schwach präsentierten, als auch gegen die Denver Broncos in Top-Verfassung. Jones scheint im Spielsystem von Shane Steichen komplett aufzugehen, geschützt von einer guten Offensive Line legte der ehemalige Giants-Quarterback in jedem bisherigen Drive Punkte auf, Indianapolis musste noch nicht einmal punten - das gab es in der NFL noch nie! Die Defense überragte gegen die Broncos zwar nicht, doch die Interception von Cam Bynum gegen Bo Nix, der mit zwei Picks gemeinsam mit Jordan Battle die Liga anführt, kam im genau richtigen Moment. Natürlich ist es noch verfrüht, die Colts mit Jones als Contender darzustellen. Dafür haben wir die schlechten Seiten von Danny Dimes in New York zu lange beobachten dürfen. Aber dass die Colts bislang überraschen, ist kein Zufall - und damit muss man sie gerade in einer schwachen AFC South im Blick behalten.

Buffalo Bills Spätestens nach dem unfassbaren Comeback-Sieg gegen die Baltimore Ravens sollten die Buffalo Bills mindestens als Mitfavorit auf den Super-Bowl-Einzug gelten. Josh Allen spielt nach wie vor (gemeinsam mit Ravens-QB Lamar Jackson) in einer eigenen Liga und kann jede Partie im Alleingang gewinnen. In den ersten beiden Wochen bekommt Allen dabei Unterstützung von James Cook, der in zwei Partien auf 176 Rushing Yards bei 5,2 Yards pro Lauf kommt. Das hilft in Partien wie gegen die New York Jets, um Allen über eine lange Saison zu entlasten. Gegen den Division-Rivalen zeigte auch die Defense, dass sie durchaus Potenzial hat. Der gegen die Pittsburgh Steelers stark aufgelegte Justin Fields wurde in der Partie gegen die Jets komplett aus dem Spiel genommen, auch Breece Hall sah am Boden kein Land. Wer sich in der AFC durchsetzen will, muss dieses Team erstmal schlagen.