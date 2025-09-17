CeeDee Lamb wird im März 2026 ebenfalls beim Flag-Football-Turnier in Saudi-Arabien teilnehmen. Neben ihm und Tom Brady sollen zahlreiche NFL-Stars beim Event in Riad am Start sein.

Die Dallas Cowboys haben ihrem Star-Receiver CeeDee Lamb offiziell die Teilnahme am "Fanatics Flag Football Classic" erlaubt. Das von Tom Brady mitveranstaltete Event steigt im März 2026 in Riad.

Laut den NFL-Verträgen können Teams ihren Spielern die Teilnahme an nicht-offiziellen Football-Veranstaltungen untersagen und müssen diese aktiv freigeben.

Während die Cowboys bereits Zustimmung signalisiert haben, halten sich andere Franchises noch zurück. Sowohl die San Francisco 49ers als auch die Philadelphia Eagles prüfen aktuell die Anfragen. Andere Teams äußern sich gar nicht.

Hintergrund sind vor allem Bedenken wegen möglicher Verletzungen und Auswirkungen auf die Saisonvorbereitung.